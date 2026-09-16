Un guatín resultó con quemaduras por incendio forestal al norte de Armenia

Armenia

16.000 metros de pasto se consumieron por un incendio forestal en Armenia que al parecer fue provocado, varios animales silvestres resultaron afectados

La conflagración se presentó en un lote contiguo al barrio Salvador Allende bajo al norte de la ciudad en la tarde del martes 15 de septiembre.

El teniente Juan Diego Herrera del cuerpo de bomberos de Armenia entregó el reporte “a las 16:40 horas se presentó un incendio forestal en el sector de Salvador Allende bajo. Allí las unidades del Cuerpo de Bomberos de Armenia atendieron la emergencia y controlaron el incendio en área de aproximadamente 16,000 m2.

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Y agregó “la emergencia fue atendida por ocho unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Armenia, asimismo con el apoyo de algunas unidades de la Defensa Civil y la Policía Nacional y personal de la CRQ, por cuanto hubo un animalito que salió afectado y estas personas pues lógicamente lo llevaron para un tratamiento y para una valoración con veterinario, las causas pues lamentablemente tenemos que decirle, generalmente es negligencia humana. Es personas que generan o provocan este tipo de incidentes por alguna razón.

El bombero agregó “Le pedimos solidariamente a las personas que eviten realizar quemas en sectores en donde haya alta vegetación o gran cantidad de vegetación, porque esto se genera un riesgo de incendio para las propiedades que se están ubicadas en algunos sectores urbanos de la ciudad o del municipio”

Guatín afectado por incendio al norte de Armenia, Foto: Cortesía Bomberos Armenia Ampliar Guatín afectado por incendio al norte de Armenia, Foto: Cortesía Bomberos Armenia Cerrar

Un guatín fue uno de los animalitos que resultó afectado por las llamas el teniente Juan Diego Herrera de los bomberos y el llamado “la falta de cultura, la falta de amor por lo que es la flora y la fauna, lo que podemos generar nosotros cuando hacemos quemas. Mire este animalito, es un guatín. Y es triste ver que un animalito y una especie de esta o cualquier especie esté siendo afectada por la falta de conocimiento, la negligencia y la falta de sentido de pertenencia, de sentido común de nosotros los seres humanos. Este es el motivo por el cual nosotros le pedimos a las personas que eviten realizar quemas.

Tenemos que sensibilizar a la comunidad que por favor evitemos las quemas porque mire el daño tan grande que le estamos haciendo a la flora y a la fauna, a la fauna silvestre. Son cientos de animalitos que resultaron afectados. Y la verdad pues es triste y lamentable ver una imagen como esta, relató el bombero.