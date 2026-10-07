Rengifo: “Soy consciente de que muchos vienen de un proceso y debo ganarme el puesto en Selección” / FCF

La Selección Colombia cerró la fecha FIFA de septiembre y octubre con victoria 2-0 frente a Perú en el NU Stadium de Miami. Samuel Velásquez se encargó de abrir la cuenta sobre los 57 minutos con un espectacular remate de volea, mientras que en tiempo añadido amplió diferencias Daniel Arcila.

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El equipo nacional le pone fin al parón internacional con el siguiente balance: triunfo ante el combinado peruano, derrota frente a Paraguay y empate con México. A todo esto se le suma la consolidación de referentes como Dávinson Sánchez y Jhon Arias, así como la aparición de talentos emergentes como Yaser Asprilla, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo y el mismo Arcila.

Precisamente sobre su debut en el combinado nacional habló Rengifo en zona mixta. El volante surgido en Atlético Nacional confesó que el seleccionador Néstor Lorenzo le ha hablado mucho respecto a lo que espera de él a futuro y confirmó estar listo para los retos que se avecinen.

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“Se aprovechó la oportunidad de la mejor manera y contento por la victoria del equipo... El profe, desde antes de entrar, me dio las indicaciones y me sentí muy cómodo, los compañeros me ayudaron mucho en eso”, comenzó diciendo el jugador de 21 años.

Apuntó también que “si uno no se acopla rápido” a la Selección, “la oportunidad pasa”, razón por la cual intentó demostrar desde que ingresó para la segunda parte en reemplazo de Yaser. “El tren pasa una vez y no pasa más, entonces es ahí en donde uno tiene que sacar esa valentía de aprovechar las oportunidades y gracias al profe que me dio la confianza”, señaló.

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“Soy consciente de que muchos vienen de un proceso y debo ganarme el puesto en la Selección”

Por otro lado, Juan Manuel Rengifo reveló ser “consciente” de que el camino en la Selección Colombia es un proceso y por tal motivo debe aguardar su oportunidad. Claro está que confía en “ganarse el puesto”.

“He hablando bastante con el profe y me ha demostrado que todo llega a su debido tiempo. Soy consciente de que muchos vienen con un proceso desde antes y vengo a ganarme un puesto”, advirtió el mediocampista de Nacional.

Y puso como ejemplo lo que ahora ocurre con Yaser Asprilla: “Él es un gran jugador, viene demostrando muchas cosas en Europa. Él también tuvo su oportunidad y la aprovechó, entonces el profe me decía que tranquilo, que en el momento indicado llegará mi oportunidad”.

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