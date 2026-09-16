La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin tras ocho años de relación
“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, afirmó Ferrer en una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram.
Este miércoles la actriz, modelo y presentadora de televisión argentina Valentina Ferrer anunció su separación del cantante J Balvin.
¿Qué dijo Valentina Ferrer?
Ferrer confirmó la noticia a través de una publicación en una historia en su cuenta oficial de Instagram diciendo:
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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.
“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”.
“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.
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Relación con J Balvin
Ferrer mantenía una relación con Balvin desde 2018, después de que ambos se conocieran en el set de su video musical para “Sigo Extrañándote”.
En abril de 2021, Ferrer y Balvin anunciaron su embarazo y su hijo, Río, nació en junio de 2021.