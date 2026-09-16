La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin tras ocho años de relación

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (L-R) Valentina Ferrer and J Balvin attend the 67th Annual GRAMMY Awards Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Jody Gerson on February 01, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy) / Johnny Nunez

Este miércoles la actriz, modelo y presentadora de televisión argentina Valentina Ferrer anunció su separación del cantante J Balvin.

¿Qué dijo Valentina Ferrer?

Ferrer confirmó la noticia a través de una publicación en una historia en su cuenta oficial de Instagram diciendo:

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

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Relación con J Balvin

Ferrer mantenía una relación con Balvin desde 2018, después de que ambos se conocieran en el set de su video musical para “Sigo Extrañándote”.

En abril de 2021, Ferrer y Balvin anunciaron su embarazo y su hijo, Río, nació en junio de 2021.