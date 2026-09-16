Se conoció la lista de nominados a los Latin Grammy 2026: ¿Qué colombianos fueron seleccionados?

Los Ángeles, CA February 1, 2026 Grammy Awards gramophone outside Crypto.com Arena in Los Angeles, CA, Sunday, Feb. 1, 2026. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images) / Allen J. Schaben

Este miércoles se conoció la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026.

¿Quién lidera la lista de nominados?

El cantautor y productor estadounidense Édgar Barrera lidera la lista con 10 nominaciones, entre ellas “Grabación del año”, “Álbum del año” y “Canción del año”, por su trabajo en los discos “Tropicoqueta” de Karol G y “Muda” de Carin León.

¿Quiénes le siguen?

Seguido de CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía con siete.

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Otros nominados

Silvana Estrada y Mon Laferte recibieron seis.

El cantante y rapero argentino Milo J cuenta con 5 nominaciones.

¿Qué colombianos están nominados?

También están Feid y Eden Muñoz con tres.

Rauw Alejandro, Anitta, Bad Gyal, Beéle, Bizarrap, Ryan Castro, Daddy Yankee, Kany García, Joaquina, Juanes y Carín León, con dos nominaciones.

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La cantautora colombiana Aria Vega se disputa el Latin Grammy a “Mejor nuevo artista”.

La cantante y bailarina cubana Omara Portuondo fue nominada a sus 95 años en la categoría de “Mejor álbum tropical tradicional”.

¿Cuándo se transmitirán?

La vigésima séptima entrega de los Latin Grammy 2026 se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 12 de noviembre a las 8 p.m., hora del Este de los Estados Unidos.