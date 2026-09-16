La actriz Sydney Sweeney pierde miles de seguidores por anuncio deportivo en el que aparece desnuda

Miles de usuarios de Instagram han dejado de seguir a la actriz estadounidense Sydney Sweeney después de que apareciera en un anuncio promocionando una aplicación de apuestas deportivas, en el que se la ve desnuda con equipamiento deportivo que oculta partes de su cuerpo.

¿Cuál fue el anuncio?

El miércoles pasado, Sweeney compartió en su cuenta oficial de Instagram el anuncio que ya acumula 1,1 millones de “me gusta”.

En el anuncio de 60 segundos, la estrella de la serie de televisión “Euphoria”, aparece total o parcialmente desnuda, posando con diversos objetos deportivos como balones de fútbol americano, baloncesto, fútbol y una portería de hockey.

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¿Cuál ha sido la reacción a su publicación?

Desde su publicación en internet, el anuncio ha provocado una reacción negativa entre quienes se oponen a la sexualización de las mujeres en el deporte.

Varias atletas olímpicas se han pronunciado sobre el anuncio de Sweeney, entre ellas Ariarne Titmus, nadadora australiana cuatro veces medallista de oro olímpica.

¿Cuántos seguidores aumentó?

En los tres días posteriores al lanzamiento del anuncio, los seguidores de Sweeney en Instagram aumentaron en 50.000.

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¿Pero cuántos perdió?

Sin embargo, el domingo perdió 136.848, y el lunes, otros 68.000 dejaron de seguirla, según datos de la empresa de análisis de redes sociales Social Blade.

¿Qué otros anuncios que han generado controversia ha publicado Sweeney?

En Instagram, Sweeney también ha publicado varios vídeos subidos de tono para su marca de lencería Syrn, lanzada a principios de este año.

El año pasado, protagonizó un anuncio de jeans para American Eagle que generó controversia por su eslogan: “Sydney Sweeney tiene unos jeans estupendos”.