Bacilos hizo vibrar Bogotá en el Íntimo de Bésame: así fue la noche de música y recuerdos

La música, los recuerdos y las canciones que han acompañado diferentes historias de amor se tomaron Bogotá durante la noche del martes 15 de septiembre, con una nueva edición del Íntimo de Bésame, esta vez junto a Bacilos.

Ampliar Cerrar

El encuentro se llevó a cabo en Mezcal, ubicado en la Zona T de Bogotá, en una experiencia pensada para que los seguidores de la agrupación pudieran disfrutar de su música en un formato más cercano. El evento había sido anunciado previamente por Bésame, que abrió una convocatoria para que sus oyentes pudieran participar junto a un acompañante.

La invitación generó expectativa entre los seguidores de la emisora, quienes tuvieron que registrarse y estar atentos a las llamadas del equipo de Bésame. Para convertirse en uno de los asistentes, los participantes debían responder con el “yo escucho Bésame”. La convocatoria estuvo abierta hasta el 14 de septiembre.

Una vez llegó la noche del encuentro, Bacilos compartió con el público una experiencia cercana alrededor de sus canciones, en un espacio diferente al de un concierto masivo. La propuesta permitió que los asistentes cantaran junto a la agrupación y revivieran algunos de los temas que hacen parte de su trayectoria.

Entre las canciones asociadas a este encuentro estuvo “Mi primer millón”, uno de los clásicos de Bacilos que Bésame utilizó para promocionar la experiencia en sus redes sociales. La emisora también aprovechó el contexto del mes del amor y la amistad para preguntar a los asistentes cuál era esa canción de la agrupación que más recuerdos les traía.

El formato Íntimo busca precisamente generar este tipo de encuentros entre artistas y oyentes, con experiencias más personales y cercanas. En esta ocasión, Bacilos fue el protagonista de una noche en la que la música sirvió para conectar nuevamente a la agrupación con sus seguidores en Bogotá.

Con este encuentro, Bésame continúa llevando a sus oyentes experiencias musicales que van más allá de escuchar a sus artistas favoritos en la radio, acercándolos a escenarios donde pueden vivir sus canciones de una manera diferente.