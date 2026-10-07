Tras su retiro de las giras, Aerosmith anunció que regresará a los escenarios. ¿Volverán a Colombia?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 24: Aerosmith was recognized tonight as the 2020 Person of the Year at MusiCares. The MusiCares Person of the Year tribute is one of the most prestigious events held during GRAMMY Week. A tribute concert was held in the band’s honor and included performances by: Nuno Bettencourt, Jonas Brothers, Cheap Trick, Gary Clark Jr., Alice Cooper, Gavin Degraw, Melissa Etheridge, Foo Fighters, Luis Fonsi, Sammy Hagar, H.E.R., Jessie J, Kesha, Emily King, John Legend, Ashley McBryde, LeAnn Rimes, and Yola. Proceeds from the annual Person of the Year tribute — celebrating its 30th anniversary — provide essential support for MusiCares (www.musicares.org), a charity founded by the Recording Academy® that ensures music people have a place to turn in times of financial, medical and personal need. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) / Kevin Mazur

Tres años después de cancelar su gira de despedida debido a una lesión en la laringe de su vocalista Steven Tyler, Aerosmith ha anunciado dos conciertos de regreso en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 29 de octubre y 1 de noviembre.

¿Quiénes acompañarán a Aerosmith?

En ellos compartirán escenario con una impresionante lista de artistas invitados, entre los que figuran The Black Crowes, Run-DMC, Heart, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith, Slash, Duff McKagan, Eric Church, Sammy Hagar, Tom Morello y muchos otros, en un evento llamado “California, Dream On: Aerosmith and Friends”.

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¿Habrá más invitados?

“En las próximas semanas se anunciarán más artistas, invitados especiales y apariciones sorpresa, prometiendo colaboraciones inolvidables y momentos inesperados durante ambas noches. El cartel variará cada noche; la programación definitiva de cada velada se anunciará poco antes del inicio del espectáculo y está sujeta a cambios”, señala el comunicado del concierto.

¿Qué pasó con la gira anterior?

El 1 de mayo de 2023, Aerosmith anunció los planes para una gira de despedida por Norteamérica titulada “Peace Out”, que constaría de 40 fechas.

La gira comenzó en Filadelfia el 2 de septiembre de 2023; sin embargo, se interrumpió abruptamente dos conciertos más tarde, tras una actuación en Elmont, Nueva York, cuando Steven Tyler sufrió una lesión en la laringe.

Inicialmente intentaron posponer las fechas mientras él se recuperaba, pero finalmente cancelaron la gira por completo.

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“Como saben, la voz de Steven es un instrumento sin igual. Ha pasado meses trabajando incansablemente para recuperar el estado de su voz previo a la lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente está claro que no es posible una recuperación total de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria —como una hermandad—: retirarnos de los escenarios y de las giras”, afirmaron en un comunicado.

¿Cuándo fue la última vez que Steven Tyler reapareció?

Tyler mantuvo un perfil bajo en los años posteriores, apareciendo ocasionalmente para actuar en eventos especiales como el concierto de despedida de Ozzy Osbourne, “Back to the Beginning”, en julio de 2025.