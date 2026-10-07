La historia detrás de la canción ‘Mi Viejo’ de Piero
Mi Viejo fue la canción que llevó a Piero al estrellato nacional e internacional.
El artista italoargentino Piero Antonio Franco De Benedictis murió este 7 de octubre a sus 81 años dejando al mundo de la música en luto por su inmensa trayectoria y destacada discografía.
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Aunque desde hace muchos años Piero estaba dentro de los artistas más destacados, su canción ‘Mi Viejo’ fue la que lo llevó al estrellato.
‘Mi Viejo’ o también conocida como ‘Mi querido viejo’, es de la autoría de José Tcherkaski e interpretada por Piero en su álbum debut que lleva el mismo nombre. Este, fue editado bajo el sello CBS en el año 1969.
Tcherkaski la escribió años atrás de que se hiciera popular. Se dice que José la escribió en honor a su padre, un hombre de origen judío que murió cuando este tenía apenas 14 años. Es la historia de como él veía a su padre.
No obstante, muchas discografía rechazaron varias de las canciones producidas por Pier & José, hasta que un directivo de CBS, Héctor Techeiro les dio la oportunidad para una de las festividades del Día del padre.
Así, Piero logró más de 600.000 ventas del disco en en el lanzamiento.
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Incluso, con este disco, en 1969 Piero ganó el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con el tema ‘Como somos’, pero su consagración fue con ‘Mi Viejo’.
Letra de ‘Mi Viejo’
Es un buen tipo mi viejo
Que anda solo y esperando
Tiene la tristeza larga
De tanto venir andando
Yo lo miro desde lejos
Pero somos tan distintos
Es que creció con el siglo
Con tranvía y vino tinto
Viejo, mi querido viejo
Ahora ya caminas lento
Como perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Él tiene los ojos buenos
Y una figura pesada
La edad se le vino encima
Sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos
El hombre los años viejos
El dolor lo lleva adentro
Y tiene historia sin tiempo
Viejo, mi querido viejo
Ahora ya caminas lento
Como perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo, yo
Soy tu silencio y tu tiempo
Viejo, mi querido viejo
Viejo, mi querido viejo
Viejo, mi querido viejo
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...