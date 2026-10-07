La historia detrás de la canción ‘Mi Viejo’ de Piero

El artista italoargentino Piero Antonio Franco De Benedictis murió este 7 de octubre a sus 81 años dejando al mundo de la música en luto por su inmensa trayectoria y destacada discografía.

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Aunque desde hace muchos años Piero estaba dentro de los artistas más destacados, su canción ‘Mi Viejo’ fue la que lo llevó al estrellato.

‘Mi Viejo’ o también conocida como ‘Mi querido viejo’, es de la autoría de José Tcherkaski e interpretada por Piero en su álbum debut que lleva el mismo nombre. Este, fue editado bajo el sello CBS en el año 1969.

Tcherkaski la escribió años atrás de que se hiciera popular. Se dice que José la escribió en honor a su padre, un hombre de origen judío que murió cuando este tenía apenas 14 años. Es la historia de como él veía a su padre.

No obstante, muchas discografía rechazaron varias de las canciones producidas por Pier & José, hasta que un directivo de CBS, Héctor Techeiro les dio la oportunidad para una de las festividades del Día del padre.

Así, Piero logró más de 600.000 ventas del disco en en el lanzamiento.

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Incluso, con este disco, en 1969 Piero ganó el Tercer Festival de la Canción de Buenos Aires con el tema ‘Como somos’, pero su consagración fue con ‘Mi Viejo’.

Letra de ‘Mi Viejo’

Es un buen tipo mi viejo

Que anda solo y esperando

Tiene la tristeza larga

De tanto venir andando

Yo lo miro desde lejos

Pero somos tan distintos

Es que creció con el siglo

Con tranvía y vino tinto

Viejo, mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como perdonando el viento

Yo soy tu sangre, mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo

Él tiene los ojos buenos

Y una figura pesada

La edad se le vino encima

Sin carnaval ni comparsa

Yo tengo los años nuevos

El hombre los años viejos

El dolor lo lleva adentro

Y tiene historia sin tiempo

Viejo, mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como perdonando el viento

Yo soy tu sangre, mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo

Yo soy tu sangre, mi viejo, yo

Soy tu silencio y tu tiempo

Viejo, mi querido viejo

Viejo, mi querido viejo

Viejo, mi querido viejo