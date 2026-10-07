¿Quién fue Piero de Benedictis, el cantante que conmovió generaciones y se opuso a la dictadura?

Piero durante una presentación en el estadio de Newell's Old Boys en abril de 1963 en Rosario, Argentina. Getty Images / Ricardo Ceppi

Este miércoles 7 de octubre de 2026, medios argentinos confirmaron la muerte de Piero, uno de los cantantes más reconocidos de Latinoamérica, autor de composiciones que devinieron en himnos cantados por nuevas y viejas generaciones.

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El autor de ‘Mi Viejo’ y ‘Llegando, llegaste’ nació en Galípoli, Italia, el 19 de abril de 1945 y tres años después su familia emigró a Argentina. Se radicaron originalmente en Banfield, localidad de Buenos Aires, donde su padre reparaba radios y montó una venta de tocadiscos.

Pese a que en 1951 se mudaron a Allen, en Río Negro, donde comenzó formalmente su carrera musical, Banfield se quedó siempre en el corazón de Piero, convirtiéndose, incluso, en un referente cultural del equipo ‘Taladro’.

¿Cómo comenzó la carrera musical de Piero?

En Allen despertó su interés musical mientras estaba en la escuela. En 1963, con 18 años, se mudó con un compañero a Viedma y se inscribió como seminarista en una institución religiosa.

Aunque este rumbo no cumplió sus expectativas, la sensibilidad social de la educación de los sacerdotes y el desarrollo de su vocación en la música marcaron su carrera. Posteriormente, en Buenos Aires, logró debutar en programas de televisión en 1964, haciendo versiones de canciones populares italianas y baladas.

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El encuentro con el poeta y periodista José Tcherkaski en 1968 sería fundamental para la música de Piero y se convertiría a la postre en una de las duplas más importantes para la música popular, social y de protesta en América Latina.

A partir de este matrimonio artístico, bautizado por ellos mismos como “Piero-José”, surgieron algunas de las composiciones más icónicas del ítaloargentino, como ‘Mi viejo’ en 1969, ‘Pedro Nadie’ (1970), ganadora del Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro, y ‘Como somos’ (1969), otra canción laureada que representa fielmente la consciencia social en sus letras.

También fruto de esta unión llegaron ‘Tengo la piel cansada de la tarde’ en 1969 y ‘Llegando, llegaste’ (1970). En la década de los setenta se volcaron a la crítica social, hablando sin tapujos de la realidad política del momento a través de temas como ‘Para el pueblo lo que es del pueblo’ y ‘Que se vayan ellos’.

En 1975 lanzó ‘La Sinfonía Inconclusa en la Mar’, donde retomó composiciones del sacerdote Alejandro Mayol, quien lo había inspirado durante su periodo como seminarista, incluyendo la canción que le da nombre al disco, una de las más populares de toda su discografía.

¿Por qué se fue Piero de Argentina y cómo fue su regreso?

Debido al contenido de sus letras, Piero se convirtió en un abierto opositor a la dictadura militar, lo que lo llevó incluso a sufrir un intento de secuestro por fuerzas paramilitares en Buenos Aires.

Piero se refugió en Italia y luego viajó a España, donde se dedicó a labores de agricultura por varios años. En 1981, anticipando el fin de la dictadura, logró volver a Argentina y retomó su actividad musical fundando la banda Prema (“amor” en idioma sánscrito). Ese año grabó en vivo el álbum ‘Calor humano’.

Prema fue también parte de su transformación mística, que se dio de la mano de la reconocida maestra Indra Devi, a quien conoció en la India y acompañó a Egipto junto con la agrupación musical.

Piero convenció a la maestra de origen ruso de radicarse en Argentina y, a su regreso, trabajó junto a ella en la Fundación Buenas Ondas, dedicada a la educación y apoyo a la niñez vulnerable y en condición de calle, a través de una “ecogranja educativa”.

Labor social y últimos álbumes

Tras retomar la música en vivo en los años 80, la labor social de Piero se hizo mucho más activa en el marco de sus conciertos y giras, como el que hizo en Colombia en 1985 en beneficio de las víctimas de la tragedia de Armero.

Como parte de este compromiso, en 1995 grabó un disco doble por los derechos del niño que contó con la participación de grandes estrellas de la música como David Gilmour, Annie Lennox, Joaquín Sabina y León Giego, entre otros, contando también con el ídolo futbolístico Diego Armando Maradona.

Cabe recordar que en 1994 a Piero le fue otorgada la nacionalidad colombiana por Ernesto Samper, como reconocimiento a su aporte artístico y su activismo a favor de la paz. Este mismo activismo lo llevó a involucrarse como Embajador de Paz de la ONU en los diálogos desarrollados por los gobiernos de Andrés Pastrana y, posteriormente, Juan Manuel Santos.

En 1998 asumió un cargo público como Secretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires y en 2001 editó el recopilatorio ‘Canciones blindadas’. En 2016 publicó ‘América’ explorando ritmos autóctonos del continente y ese mismo año recibió el Premio a la Excelencia Musical en los Grammy Latinos.

¿Cuándo se presentó Piero por última vez en Colombia?

Piero se convirtió en un músico de escenarios masivos en Latinoamérica, llegando a tener más de 4.000 presentaciones en vivo a lo largo de su carrera.

Colombia se convirtió en uno de los destinos obligados en cada una de sus giras, dada la popularidad del cantante en el país, con visitas continuas desde 1972, cuando tocó ante cerca de 70.000 personas en la Media Torta de Bogotá y también en territorios alejados de las ciudades principales como Urabá, Meta y Cauca.

Su última presentación fue en abril de 2026, cuando conmemoró en Bogotá 60 años de trayectoria musical y celebró en el escenario sus 81 años presentando su aclamada obra infantil ‘La sinfonía inconclusa en la mar’.

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