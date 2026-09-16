Latin Grammy 2026: Gusi, Karen Lizarazo, Fonseca y Carlos Vives entre los colombianos nominados

La música colombiana vuelve a tener un importante protagonismo en los Latin Grammy 2026. Gusi, Karen Lizarazo, Fonseca y Carlos Vives hacen parte de los artistas nacionales nominados en esta edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

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En la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato aparecen tres producciones colombianas. Gusi fue nominado por Vallenato Social Club, un proyecto que reunió a diferentes generaciones de artistas del género, mientras que Karen Lizarazo compite con El Tiempo Perfecto. La lista también incluye a Carlos Vives con El Último Disco Vol. 1.

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Para Gusi, esta representa su sexta nominación al Latin Grammy. Su álbum nació después de un proceso de dos años en el que reunió a figuras como Alfredo Gutiérrez, Jean Carlos Centeno, Iván Villazón, Jorge Celedón, Felipe Peláez y Peter Manjarrés, entre otros.

Karen Lizarazo, por su parte, llega con El Tiempo Perfecto, producción de 12 canciones que desarrolló en Valledupar junto a músicos, acordeoneros y compositores vinculados con la tradición vallenata. Esta es su tercera nominación a los premios.

Créditos: Frankie Jazz / THE JAZZES 2024 Ampliar Créditos: Frankie Jazz / THE JAZZES 2024 Cerrar

Carlos Vives también compite en Cumbia/Vallenato con El Último Disco Vol. 1, álbum de 10 canciones que incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori y la última grabación del fallecido acordeonista Egidio Cuadrado.

Créditos: Diego Hines Ampliar Créditos: Diego Hines Cerrar

Por otro lado, Fonseca fue nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya. El disco incluye 12 canciones y colaboraciones con artistas como Juanes, Manuel Medrano, Rubén Blades y Rawayana.

Créditos: Omar Cruz / OMAR CRUZZ Ampliar Créditos: Omar Cruz / OMAR CRUZZ Cerrar

La 27.ª edición de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.