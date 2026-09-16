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16 sep 2026 Actualizado 21:21

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Latin Grammy 2026: Gusi, Karen Lizarazo, Fonseca y Carlos Vives entre los colombianos nominados

Los cuatro artistas fueron reconocidos en categorías de música tropical y cumbia/vallenato por sus más recientes producciones.

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 13: (L-R) Fonseca and Carlos Vives perform onstage during the 2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives at Miami Beach Convention Center on November 13, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy)

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 13: (L-R) Fonseca and Carlos Vives perform onstage during the 2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives at Miami Beach Convention Center on November 13, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) / Rodrigo Varela

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 13: (L-R) Fonseca and Carlos Vives perform onstage during the 2024 Latin Recording Academy Person of The Year Honoring Carlos Vives at Miami Beach Convention Center on November 13, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy)
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La música colombiana vuelve a tener un importante protagonismo en los Latin Grammy 2026. Gusi, Karen Lizarazo, Fonseca y Carlos Vives hacen parte de los artistas nacionales nominados en esta edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación.

En la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato aparecen tres producciones colombianas. Gusi fue nominado por Vallenato Social Club, un proyecto que reunió a diferentes generaciones de artistas del género, mientras que Karen Lizarazo compite con El Tiempo Perfecto. La lista también incluye a Carlos Vives con El Último Disco Vol. 1.

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Para Gusi, esta representa su sexta nominación al Latin Grammy. Su álbum nació después de un proceso de dos años en el que reunió a figuras como Alfredo Gutiérrez, Jean Carlos Centeno, Iván Villazón, Jorge Celedón, Felipe Peláez y Peter Manjarrés, entre otros.

Karen Lizarazo, por su parte, llega con El Tiempo Perfecto, producción de 12 canciones que desarrolló en Valledupar junto a músicos, acordeoneros y compositores vinculados con la tradición vallenata. Esta es su tercera nominación a los premios.

Créditos: Frankie Jazz

Créditos: Frankie Jazz / THE JAZZES 2024

Créditos: Frankie Jazz

Créditos: Frankie Jazz / THE JAZZES 2024

Carlos Vives también compite en Cumbia/Vallenato con El Último Disco Vol. 1, álbum de 10 canciones que incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori y la última grabación del fallecido acordeonista Egidio Cuadrado.

Créditos: Diego Hines

Créditos: Diego Hines

Créditos: Diego Hines

Créditos: Diego Hines

Por otro lado, Fonseca fue nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Antes Que El Tiempo Se Vaya. El disco incluye 12 canciones y colaboraciones con artistas como Juanes, Manuel Medrano, Rubén Blades y Rawayana.

Créditos: Omar Cruz

Créditos: Omar Cruz / OMAR CRUZZ

Créditos: Omar Cruz

Créditos: Omar Cruz / OMAR CRUZZ

La 27.ª edición de los Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre en Las Vegas, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.

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