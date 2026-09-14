Docente atacado en Galerías habló sobre la agresión y contó cómo ocurrieron los hechos

Colombia

Gerardo Rueda Burbano, el hombre de 61 años que fue apuñalado en el sector de Galerías, en Bogotá, contó cómo ocurrió la agresión que lo dejó herido con arma cortopunzante.

Según su relato, todo comenzó cuando una mujer pretendía orinar en el espacio público ubicado bajo el puente de la calle 53 con carrera 28. Rueda, quien ha trabajado en la recuperación de este lugar, aseguró que decidió acercarse para ofrecerle utilizar los baños disponibles.

“Señora, señora, aquí no se puede… venga le presto un baño, porque aquí tenemos baño”.

El docente aseguró que, después de ese llamado de atención, un hombre reaccionó violentamente y se abalanzó contra él.

“Estaba un grupo de seis muchachos de este equipo ahí en el puente y se me viene con un cuchillo así de frente a pegármelo aquí en el pecho”.

Rueda contó que intentó defenderse, pero terminó con dos heridas que requirieron atención médica.

Pide mayor presencia policial

Después de lo ocurrido, el hombre hizo un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en el sector, especialmente durante los partidos de fútbol.

“Este espacio lo estamos recuperando. Esto no es un baño público, esto no es un baño a cielo abierto”, afirmó.

La Policía confirmó la captura de un hombre de 31 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía por lesiones personales. Las autoridades señalaron preliminarmente el caso como un hecho de intolerancia.

Mientras continúa su recuperación, Gerardo insiste en que el espacio debe mantenerse como un lugar para la comunidad y pide medidas para evitar que situaciones de convivencia terminen nuevamente en violencia.