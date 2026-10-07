Falla eléctrica en Tibitoc afecta suministro de agua en Bogotá y la sabana

La Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, salió de operación en la tarde de este martes 6 de octubre, debido a una afectación en el servicio de energía eléctrica; por esto, se presentan fallas en el suministro de agua, baja presión e intermitencia en el servicio.

Los municipios de Gachancipá y Sopó no cuentan con el suministro, mientras que los municipios de Chía y Cajicá, y en Bogotá, desde la Calle 246A hasta la Calle 90 o Canal Río Negro, y entre la Carrera 7.ª y la Avenida Boyacá, presentan baja presión.

Desde la Calle 170 hasta la Calle 93 o Río Arzobispo, y entre la Avenida Boyacá y la Carrera 153 o Río Bogotá, el servicio presenta intermitencias.

La empresa Enel trabaja en restablecer el servicio de energía en Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía, Cajicá y municipios aledaños, para así poder volver a entrar en operación la Planta Tibitoc.

Así mismo, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, aseguraron que el agua presentará cambios en su coloración, sin embargo, “es importante precisar que estas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del agua en términos de potabilidad, ya que el servicio de agua potable continúa cumpliendo con los estándares establecidos”.