Matrículas abiertas para colegios públicos en Bogotá: paso a paso y fechas clave para solicitar cupo

La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que desde el 5 de octubre estarán abiertas las matrículas en los colegios públicos para solicitar cupos del 2027.

Las matrículas se realizarán hasta el 23 de diciembre del 2026 a través de un proceso sencillo, gratuito y virtual que no requiere de intermediarios.

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Paso a paso para solicitar un cupo para 2027

Ingrese a la página www.educacionbogota.edu.co para conocer la oferta educativa disponible. Seleccione el cupo en la institución que se ajustes a sus necesidades. El sistema realizará la asignación directa una vez se diligencie la información requerida y se confirme el proceso.

Luego, desde el 13 de octubre y hasta el 18 de diciembre, con el cupo asignado, deberá ingresad a la página web nuevamente para realizar la pre-matrícula y formalizarla realizando el cargue de documentos.

La Secretaría afirma que “las personas que no realicen la formalización en las fechas mencionadas podrán hacerlo directamente en los colegios elegidos entre el 14 y el 29 de enero del 2027″.

Es decir que si usted no realiza la entrega y verificación de documentos del estudiante para así, oficializar la vinculación al colegio elegido y designado, el cupo será liberado y será asignado a otro estudiante.

Cupos para jardines infantiles

Si el cupo que requiere es para primera infancia recuerde que las niñas y los niños pueden matricularse e ingresar a educación inicial en cualquier momento del año.

Para solicitar cupo nuevo para prejardín, jardín o transición en los colegios oficiales los padres o acudientes deben ingresar a www.matriculas.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario.

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