Matrículas abiertas para colegios públicos en Bogotá: paso a paso y fechas clave para solicitar cupo
Las matrículas se realizarán hasta el 23 de diciembre del 2026 a través de un proceso sencillo, gratuito y virtual que no requiere de intermediarios.
La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que desde el 5 de octubre estarán abiertas las matrículas en los colegios públicos para solicitar cupos del 2027.
Las matrículas se realizarán hasta el 23 de diciembre del 2026 a través de un proceso sencillo, gratuito y virtual que no requiere de intermediarios.
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Paso a paso para solicitar un cupo para 2027
- Ingrese a la página www.educacionbogota.edu.co para conocer la oferta educativa disponible.
- Seleccione el cupo en la institución que se ajustes a sus necesidades.
- El sistema realizará la asignación directa una vez se diligencie la información requerida y se confirme el proceso.
Luego, desde el 13 de octubre y hasta el 18 de diciembre, con el cupo asignado, deberá ingresad a la página web nuevamente para realizar la pre-matrícula y formalizarla realizando el cargue de documentos.
La Secretaría afirma que “las personas que no realicen la formalización en las fechas mencionadas podrán hacerlo directamente en los colegios elegidos entre el 14 y el 29 de enero del 2027″.
Es decir que si usted no realiza la entrega y verificación de documentos del estudiante para así, oficializar la vinculación al colegio elegido y designado, el cupo será liberado y será asignado a otro estudiante.
Cupos para jardines infantiles
Si el cupo que requiere es para primera infancia recuerde que las niñas y los niños pueden matricularse e ingresar a educación inicial en cualquier momento del año.
Para solicitar cupo nuevo para prejardín, jardín o transición en los colegios oficiales los padres o acudientes deben ingresar a www.matriculas.educacionbogota.edu.co y diligenciar el respectivo formulario.
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Fechas clave para las matrículas 2027
- Del 5 de octubre al 23 de diciembre: Inicia la segunda fase para recibir por asignación directas, las solicitudes de la población en general.
- Del 13 al 30 de octubre: Formalización de la matrícula de estudiantes de primera infancia que continuarán en el mismo colegio oficial.
- Del 1 al 3 de diciembre: Solicitud de traslados entre colegios distritales para estudiantes de primero en adelante.
- Del 1 al 4 de diciembre: Formalización de la matrícula de los traslados entre colegios oficiales de estudiantes de primero en adelante.
- Del 13 de octubre de 2026 al 22 de enero de 2027: Formalización de la matrícula de estudiantes de primero en adelante que continuarán en el mismo colegio
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...