Golpe al microtráfico en la Sabana Norte: desarticulan a ‘Los de la Frontera’

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la SIJIN DESAB, las autoridades lograron desarticular a la estructura delincuencial conocida como “Los de la Frontera”. Esta organización era señalada como una de las principales responsables del tráfico de estupefacientes en varios municipios de la Sabana Norte.

La operación se concretó tras 18 meses de investigación e inteligencia. Durante las diligencias, las autoridades hicieron efectivas 11 órdenes de captura y ejecutaron dos registros de allanamiento.

El ‘modus operandi’ y las finanzas de la banda

De acuerdo con el reporte oficial, el grupo criminal recibía ingresos cercanos a los $150 millones de pesos mensuales producto de la comercialización ilegal de cocaína, marihuana y bazuco. Las zonas de impacto principales abarcaban los municipios de Tocancipá, Gachancipá, Zipaquirá y Chía.

‘Los de La Frontera’ comercializaban los estupefacientes en establecimientos comerciales nocturnos, como bares y discotecas, donde además se realizaba la distribución para otros puntos del departamento.

Esta misma estructura, ya había sido golpeada en tres ocasiones anteriores por las autoridades del departamento.