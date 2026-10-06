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06 oct 2026 Actualizado 22:29

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Bogotá

Así será la operación especial de TransMilenio para Rock Al Parque

Rock Al Parque celebra sus 30 años y el Sistema de Transporte de la ciudad prestará 17 servicios zonales y contará con ampliación de horarios en estaciones de Troncal Calle 26 y NQS.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Buscando facilitar la llegada y el regreso de los asistentes de Rock al Parque, TransMilenio tendrá operación extendida durante los tres días de programación sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre; así como para el concierto de la banda británica de heavy metal Iron Maiden el domingo 11 de octubre en el escenario Vive Claro Distrito Cultural.

El sábado y lunes se prestará servicio especial en cuatro estaciones, dos de ella en la troncal NQS: 7 de agosto y Movistar Arena; y dos más en la troncal ElDorado, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

El domingo, la operación extendida contará con dos estaciones sobre la NQS: 7 de agosto y Movistar Arena. Por su parte, TransMiZonal ofrecerá operación extendida en 17 rutas durante los tres días con paraderos sobre la carrera 68.

“Tras los exitosos resultados de la operación especial para los conciertos de BTS en el estadio El Campín, en las que movilizamos cerca de 25.000 personas de regreso a sus hogares en ambas jornadas, ahora tenemos otro gran reto para facilitar la movilidad de los asistentes a estos dos grandes eventos durante este fin de semana con festivo. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá que ofrece un servicio de calidad y a precios justos”, aseguró el subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A., Jaime Monroy.

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