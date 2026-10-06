Así será la operación especial de TransMilenio para Rock Al Parque

Buscando facilitar la llegada y el regreso de los asistentes de Rock al Parque, TransMilenio tendrá operación extendida durante los tres días de programación sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre; así como para el concierto de la banda británica de heavy metal Iron Maiden el domingo 11 de octubre en el escenario Vive Claro Distrito Cultural.

El sábado y lunes se prestará servicio especial en cuatro estaciones, dos de ella en la troncal NQS: 7 de agosto y Movistar Arena; y dos más en la troncal ElDorado, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro.

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El domingo, la operación extendida contará con dos estaciones sobre la NQS: 7 de agosto y Movistar Arena. Por su parte, TransMiZonal ofrecerá operación extendida en 17 rutas durante los tres días con paraderos sobre la carrera 68.

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“Tras los exitosos resultados de la operación especial para los conciertos de BTS en el estadio El Campín, en las que movilizamos cerca de 25.000 personas de regreso a sus hogares en ambas jornadas, ahora tenemos otro gran reto para facilitar la movilidad de los asistentes a estos dos grandes eventos durante este fin de semana con festivo. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá que ofrece un servicio de calidad y a precios justos”, aseguró el subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A., Jaime Monroy.