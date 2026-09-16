Cuerpo de menor encontrado en Bogotá se trataría de menor desaparecida en Municipio cercano

Las autoridades continúan investigando el hallazgo del cuerpo de una menor de edad en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, ocurrido durante la tarde de este martes 15 de septiembre.

De acuerdo con información preliminar conocida en el lugar por parte del equipo del CTI de la Fiscalía, el cadaver podría corresponder al de una niña de 8 años que fue reportada como desaparecida el pasado lunes en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Esta situación generó la alerta de los habitantes del sector y posteriormente el desplazamiento de las autoridades para realizar la inspección, el levantamiento y las primeras labores de investigación.

Familia recibió información sobre el hallazgo

Según el tío de la menor, durante la noche del martes la Policía se comunicó con la familia para informarles que había sido encontrado el cuerpo de una menor.

El familiar también manifestó que existen sospechas sobre una persona que podría estar relacionada con el crimen y que tendría conocimiento del lugar donde posteriormente fue encontrada.

No obstante, esta versión hace parte de las hipótesis entregadas por la familia y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Lea también: Fue localizado en el centro de Bogotá Josephe Santiago reportado como desaparecido hace varios días

Medicina Legal deberá confirmar la identidad

Por ahora, se espera que Medicina Legal adelante los procedimientos correspondientes para establecer de manera oficial la identidad de la menor y determinar las circunstancias de su muerte.

Las autoridades siguen con la investigación para establecer qué ocurrió con la niña desde el momento en que fue reportada como desaparecida en Mosquera y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.

Recordemos que fue encontrada dentro de un conducto hídrico luego de que la comunidad alertara sobre el hallazgo a través de la línea de emergencias de la ciudad.