Capturado hombre en Arjona con orden judicial vigente por hurto

La Policía Nacional capturó en el municipio de Arjona, norte de Bolívar, a un hombre quien era requerido mediante orden judicial por el delito de hurto.

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El procedimiento se llevó a cabo sobre la Troncal de Occidente, durante actividades de registro, control y verificación de antecedentes adelantadas por uniformados de la Policía.

De acuerdo con la información de las autoridades, al verificar la identidad del ciudadano en las bases de datos se estableció que tenía vigente una orden de captura expedida por un juez de la República, relacionada con una investigación por hurto.

Tras hacer efectiva la orden judicial, el sujeto fue informado de sus derechos como persona capturada y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial en su contra.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló que los controles continuarán en los principales corredores viales y municipios del departamento. “Seguimos fortaleciendo las actividades de registro, control y solicitud de antecedentes para ubicar a personas requeridas por la justicia. Nuestro compromiso es trabajar permanentemente por la seguridad y tranquilidad de los bolivarenses”, indicó el oficial.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar oportunamente información que permita prevenir hechos delictivos y facilitar la ubicación de personas requeridas por las autoridades judiciales.