Canciller Leyva no gritó ni maltrató a Martha Zamora: director Jurídico de Cancillería

Colombia

El director de Asuntos Jurídicos Internacionales del ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Losada Perdomo, emitió un comunicado en el que se refirió a la supuesta reunión en París, Francia, denunciada por Martha Lucia Zamora, para acordar la licitación de pasaportes de la Cancillería.

Losada aseguró que estuvo en París en cumplimiento de la comisión de servicios que se le encomendó para participar del 4 a 10 de noviembre de 2023, y que terminadas las reuniones institucionales se encontró con Jorge Leyva Valenzuela, quien es su amigo personal.

“Bajo su guía visité varios lugares de interés, turístico e histórico. Entre los temas personales de nuestras conversaciones, recordamos mi condición de víctima del conflicto, por el nefasto asesinato de mi hermano Jaime Lozada Perdomo, a manos de las FARC hace 18 años, precisamente, el pasado 3 de diciembre y que aún no superamos familiarmente”, dice el comunicado.

Además, señala que, en ningún momento de su viaje, tuvo conversación relativa al proceso licitatorio para la elaboración de Pasaportes, ni con Jorge Leyva o con cualquier tercero.

“Es de fácil indagación, por la tecnología de grabación que existen en los diferentes lugares que frecuenté en París en mi reciente y única visita, conocer con que personas me reuní y a partir de allí establecer si se trata de personas con eventuales intereses en algún proceso contractual en Colombia”, agregó.

El funcionario reveló que estuvo en la reunión entre la doctora Martha Lucia Zamora y el Canciller Álvaro Leyva donde se discutió la cuestionada licitación de pasaportes, señalando que no hubo violencia ni malos tratos

“Fui testigo presencial del encuentro entre la Dra. Zamora y el señor Canciller, declaro que jamás hubo gritos ni malos tratos hacia ella”, expresa el documento.

Sobre el proceso de licitación Losada asegura que “solamente reiteré el correcto proceder del Ministerio, en defensa de los actos administrativos censurados en la solicitud de conciliación. Tales decisiones se profirieron con rigor y estricto apego a la Constitución y a las Leyes reguladoras de la materia”.

Sobre los señalamientos de Zamora, dijo que no sabe si obedezca ella o no a intereses creados, pero coincidió con la solicitud del presidente “de adelantar una investigación macro, con enfoque múltiple y alcance histórico de asuntos no prescritos, por la Fiscalía General de la Nación. Estaré presto a contribuir absolutamente con mi concurso en ese propósito nacional”.