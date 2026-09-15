Retiran muro de contención que obstruía flujo de agua en Quebrada la Aguja, en Ciénaga, Magdalena

Santa Marta

Autoridades ambientales atendieron una denuncia presentada por la comunidad, por lo que realizó en articulación con la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y la Policía Ambiental, un operativo en la quebrada La Aguja, cuenca del rio Frío, en jurisdicción del municipio de Ciénaga.

Durante el recorrido, que comprendió aproximadamente 500 metros del cauce, fue identificado en un predio un trincho de ocho metros, construido con palos, sacos y ramas, la cual generaba una desviación del flujo natural del agua y afectaba su circulación hacia las zonas bajas de la cuenca.

Ante esta situación, se realizó el desmonte manual de la estructura, retirando los elementos que obstruyen el cauce y logrando recuperar aproximadamente entre el 80 y 90 % de su flujo.

Cabe señalar que el predio, donde fue identificado el hecho, ya había sido objeto de actuaciones de control por parte de Corpamag y contaba con una medida preventiva impuesta mediante la Resolución 1231 del 13 de mayo de 2026, relacionada con la instalación de estructuras tipo trincho sobre la quebrada La Aguja.

La nueva instalación de una estructura de similares características, pese a las actuaciones y medida preventiva adoptada previamente, constituye un hecho de investigación dentro del respectivo proceso sancionatorio ambiental.

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“Esperamos que el retiro de estos trinchos permita que el agua vuelva a tener el cauce necesario hacia la ciénaga, favoreciendo la recuperación del ecosistema y las condiciones de nuestros cultivos. Para nosotros, como campesinos, el agua es fundamental, porque mientras haya agua, hay vida y mejores oportunidades para nuestras comunidades”, dijo José Melendre, miembro de la Asociación Mutual de Campesinos.