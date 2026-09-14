Más de $13 mil millones para fortalecer movilidad y tecnología de la Fuerza Pública en el Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

Magdalena

La Gobernación del Magdalena anunció una inversión superior a los $13 mil millones en vehículos y tecnología para el Ejército, la Policía y la Fiscalía, con lo que se busca mejorar los tiempos de reacción, ampliar la presencia institucional y facilitar el desarrollo de operaciones contra las estructuras criminales, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.

Uno de los resultados se registró en la parte alta de la Sierra Nevada, donde unidades del Batallón de Alta Montaña incautaron 500 galones de combustible, siete tanques tipo dado, 20 metros de manguera y una motobomba, afectando la economía ilícita de los grupos armados organizados que delinquen en esta zona.

Esta inversión tendrá continuidad en los próximos días con la entrega de un nuevo lote de vehículos, que contempla Guardian Xtreme y motocicletas para el Ejército y la Policía, además de camionetas para la Fiscalía.

La nueva dotación se suma a los vehículos entregados durante el presente año y permitirá mejorar la presencia y capacidad de respuesta de las instituciones, especialmente en sectores donde las condiciones geográficas dificultan el acceso y requieren mayores capacidades operativas.