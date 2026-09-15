Magdalena activa jornada de vacunación en colegios y barrios: estas son las fechas clave

La vacunación se intensifica en el Magdalena. Desde este 14 de septiembre y hasta el próximo 19 de septiembre se desarrollarán jornadas en los 29 municipios del departamento para identificar personas con esquemas incompletos y facilitar el acceso a las vacunas.

La primera fase se concentra en los colegios, donde serán priorizados niños, niñas y adolescentes, especialmente para la vacunación contra el VPH, además de fiebre amarilla, influenza y los demás biológicos que correspondan según la edad.

El viernes 18 de septiembre se realizará una jornada especial entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, dirigida a quienes tienen dificultades para acudir a los puntos de vacunación durante el horario habitual.

El sábado será el día central

El 19 de septiembre se desplegarán 42 equipos en puntos fijos y 78 equipos extramurales, que también realizarán recorridos casa a casa en barrios, comunidades y zonas rurales.

La jornada está dirigida además a mujeres en edad fértil, gestantes, mayores de 60 años y población susceptible a enfermedades como fiebre amarilla, influenza y COVID-19.

El objetivo es recuperar esquemas incompletos y reducir el número de personas susceptibles a enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación.