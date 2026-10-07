Hospital Julio Méndez atenderá casos de accidentes cerebrovasculares en Santa Marta y el Magdalena
El hospital fue seleccionado dentro de la estrategia Hospital Padrino y fortalecerá su ruta de atención con el acompañamiento de especialistas de la Fundación Valle del Lili.
El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche fue seleccionado como centro de atención para pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) en Santa Marta y los municipios del Magdalena.
La institución avanza en el fortalecimiento de su capacidad de respuesta con el acompañamiento de la Fundación Valle del Lili. Como parte del proceso, 52 profesionales y técnicos de Urgencias, Imágenes Diagnósticas y UCI participaron en una jornada de capacitación.
Durante la actividad, especialistas en neurología verificaron la ruta de atención y el Código ACV implementados por el hospital, además de la articulación médica mediante telemedicina.
La estrategia busca facilitar la identificación y atención oportuna de los accidentes cerebrovasculares, casos en los que el tiempo de respuesta es determinante para reducir el riesgo de secuelas y complicaciones.
El proceso hace parte del fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria del Magdalena y busca ampliar la capacidad de atención especializada para pacientes de Santa Marta y los diferentes municipios del departamento.