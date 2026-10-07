Hospital Julio Méndez atenderá casos de accidentes cerebrovasculares en Santa Marta y el Magdalena. Foto: Gobernación del Magdalena

El Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche fue seleccionado como centro de atención para pacientes con accidente cerebrovascular (ACV) en Santa Marta y los municipios del Magdalena.

La institución avanza en el fortalecimiento de su capacidad de respuesta con el acompañamiento de la Fundación Valle del Lili. Como parte del proceso, 52 profesionales y técnicos de Urgencias, Imágenes Diagnósticas y UCI participaron en una jornada de capacitación.

Durante la actividad, especialistas en neurología verificaron la ruta de atención y el Código ACV implementados por el hospital, además de la articulación médica mediante telemedicina.

La estrategia busca facilitar la identificación y atención oportuna de los accidentes cerebrovasculares, casos en los que el tiempo de respuesta es determinante para reducir el riesgo de secuelas y complicaciones.

El proceso hace parte del fortalecimiento de la Red Pública Hospitalaria del Magdalena y busca ampliar la capacidad de atención especializada para pacientes de Santa Marta y los diferentes municipios del departamento.