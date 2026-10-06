Jaime Linero presidirá el Concejo de Santa Marta en 2027: así quedó la Mesa Directiva

El concejal Jaime Alonso Linero Pérez fue elegido presidente del Concejo Distrital de Santa Marta para el periodo 2027, durante una sesión ordinaria realizada este lunes 5 de octubre, en la que también fueron definidos los dos vicepresidentes de la corporación.

Linero fue postulado por el concejal Iván Saravia y obtuvo 19 votos, la totalidad de los integrantes de la corporación. Evaristo Raúl Pumarejo Ladrón de Guevara fue elegido primer vicepresidente, con 18 votos a favor y uno en blanco, mientras que Enrique de Jesús González Galvis alcanzó la misma votación para la Segunda Vicepresidencia.

De esta manera, la Mesa Directiva para 2027 quedó integrada por Jaime Linero, como presidente; Evaristo Pumarejo, como primer vicepresidente, y Enrique González, como segundo vicepresidente.

Tras su elección, Linero recordó a su padre, Jaime Linero Ladino, quien también fue concejal de Santa Marta y falleció mientras ejercía el cargo. El nuevo presidente dedicó el resultado a su memoria y destacó el respaldo de sus compañeros, su familia y quienes lo han acompañado en su carrera política.

“En mí van a tener un presidente garantista con la oposición, que vaya a las comunidades y escuche a la gente. Vamos a descentralizar el Concejo y vamos a llevarlo al territorio”, aseguró Linero.

El concejal también destacó el trabajo que ha adelantado desde la corporación en temas como emprendimiento, deporte e infraestructura, y aseguró que buscará darle continuidad a ese propósito desde la Presidencia.

“Hemos demostrado que la juventud no es sinónimo de inmadurez, que hemos llegado a estos espacios de poder con la firme intención de servirle a la comunidad”, afirmó.

Por su parte, Evaristo Pumarejo destacó la combinación de experiencia y juventud que, según expresó, representa la nueva Mesa Directiva, mientras que Enrique González señaló que buscará aportar desde su experiencia jurídica y planteó la actualización del reglamento del Concejo.

La nueva Mesa Directiva asumirá formalmente sus funciones el 1 de enero de 2027 y estará al frente de la corporación durante ese año, en el que deberá conducir las sesiones plenarias, los debates de control político y la discusión de los proyectos que lleguen a consideración de los concejales.