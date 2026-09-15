Representante José Luis Bohórquez, hará debate sobre los conflictos mineros del occidente de Boyacá

El representante aseguró que llevará al Congreso las condiciones de pobreza y desigualdad que, según denunció, enfrentan comunidades del occidente de Boyacá.

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, anunció en la Comisión Quinta del Congreso que promoverá en los próximos meses un debate para abordar la situación de la explotación de esmeraldas en el occidente del departamento, la participación de empresas extranjeras y las condiciones de los mineros ancestrales y huaqueros.

Bohórquez aseguró que llevará al Congreso la discusión sobre la presencia de compañías de países como Estados Unidos, Canadá, India y naciones árabes en la explotación de las piedras preciosas.

“Vamos a hacer el debate de las esmeraldas y hablaremos de las transnacionales, de los huaqueros y de los patrones de Occidente; hablaremos, así la vida se ponga en riesgo”, afirmó.

El representante cuestionó que, según su denuncia, la llegada de inversión extranjera estaría desplazando a habitantes que históricamente han dependido de la minería de esmeraldas.

“El problema es que están desplazando a los mineros ancestrales, a los huaqueros, a la gente del territorio. Hoy la gente que vive en el occidente de Boyacá no se está quedando con la riqueza de las esmeraldas”, sostuvo.

Uno de los puntos que planteará en el debate está relacionado con las llamadas “voladoras”, sitios donde, según explicó, las empresas depositan tierra que ya ha sido sometida a procesos de lavado y que posteriormente es revisada por habitantes de la zona en busca de pequeñas piedras.

Bohórquez describió las condiciones en las que, según su relato, se desarrolla esta actividad y aseguró que incluso mujeres y niños esperan la oportunidad de revisar estos residuos para encontrar alguna esmeralda.

“A ver si encuentran una chispita para poder comprar aceite o panela. Esa es la miseria que está pasando”, manifestó.

El congresista indicó que el debate también buscará poner sobre la mesa el papel de los llamados “patrones del occidente de Boyacá” y las condiciones en las que permanecen las comunidades vinculadas históricamente a la actividad minera.

Aseguró que pretende exponer ante el Congreso lo que, a su juicio, está ocurriendo en esta zona del departamento.

“Es necesario desnudar lo que está pasando en mi occidente de Boyacá. Una población que lleva años luchando entre ellos y ahora contra extranjeros porque no les dejan ni las migajas”, dijo.