Trece niños con afecciones colorrectales serán operados en el Hospital San Rafael de Tunja

“Dimos apertura a una excelente campaña de cirugía pediátrica para corrección de malformaciones colorrectales con grandes especialistas de México", ermán Pertuz.

Tunja

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la Fundación “Florece la Esperanza - Ángeles en el camino”, iniciaron la Brigada internacional ‘Kids Colon Sano y Feliz’. Una jornada en la que participan seis especialistas de Estados Unidos y México, junto al equipo médico local para operar a 13 niños de todo el país con patologías colorrectales complejas, como la enfermedad de Hirschsprung.

El gerente del Hospital San Rafael de Tunja, Germán Pertuz, destacó la alianza institucional como una oportunidad clave para transformar la calidad de vida de los menores y sus familias.

“Dimos apertura a una excelente campaña de cirugía pediátrica para corrección de malformaciones colorrectales con grandes especialistas de México y de Colombia se dieron cita para operar aproximadamente 13 niños, no solamente de Boyacá, sino de todo el país”.

Diana Aguilera, subdirectora de la Fundación Ángeles en el Camino agradeció el apoyo del hospital.

“El hospital San Rafael este año nos abre con el gran corazón las puertas de su hospital, prestándonos dos quirófanos y todas sus instalaciones a esta, pues gran jornada quirúrgica. Todo se realiza mediante un convenio. Escogemos los niños también con el doctor José Ricardo Torres, que es pionero, especialista colorrectal pediátrico de nuestro país. Así se genera el convenio y logramos articuladamente, junto con el hospital, poder operar de manera gratuita este año 13 niños”.

El cirujano mexicano, Luis de la Torre se declaró complacido de poder apoyar esta labor y ayudar a los niños.

“Siempre me he sentido muy bien en Colombia, me agrada mucho este país, pero más me agrada venir a ayudar a la Fundación para ayudar a todos estos niños que tienen problemas colorrectales, en especial este año ha sido muy bendecido porque tenemos un hospital maravilloso, nos da muchas facilidades. Será una jornada de 4 días donde esperamos poder ayudar a 13 niños, muy agradecido y bendecido por estar aquí con ustedes”.

Ricardo Torres, cirujano colorrectal de México y EE.UU., destacó que no solo van a operar a los niños, también tendrán consulta y rehabilitación.

“Vamos a estar en cirugías apoyando en dos salas y estamos haciendo también consulta y rehabilitación intestinal en los niños”.

Nisbelis Toro, beneficiaria de Cúcuta agradeció la segunda oportunidad que le están dando a su hijo.

“Muy agradecida porque mi hijo salió dentro de la Fundación mi hijo, aparte de que es autista, tiene problemas intestinales y le van a hacer una rehabilitación intestinal. Estoy feliz y agradecida porque hemos luchado casi año y medio con mi hijo con problemas, pero ya vemos la gloria de Dios aquí en Tunja y espero que esto siga creciendo, no solo por mi hijo, porque vienen muchos niños adelante con enfermedades que muchas veces no sabemos”.

Laura Espitia, beneficiaria de Dosquebradas destacó que no solo a los niños los van a operar, también reciben apoyo emocional.

“Es una experiencia muy bonita el compartir además con otros padres, también ser un punto de referente porque nosotros estamos terminando casi el proceso quirúrgico con Juan José, como hay otros papás que están hasta ahora empezando. También se van a dar cuenta esas familias que sí se puede, que a pesar de que no siempre con las EPS podamos lograr todo lo que nosotros necesitamos en este caso, pues la Fundación nos brinda ese apoyo no solamente con cirugía, sino también emocional con psicología”.