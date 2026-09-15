En Moniquirá realizarán movilizaciones por problemática de moscas que atribuyen a Pollos El Dorado

Moniquirá

La problemática ambiental denunciada desde hace varios años por habitantes de varias veredas de Moniquirá, relacionada con la presencia de moscas y malos olores que la comunidad atribuye a la actividad de Pollos El Dorado, continúa sin una solución definitiva, según la Veeduría Ambiental ECOVER.

José Agudelo, presidente de la veeduría, señaló en Caracol Radio que durante una reunión con la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Boyacá y otras entidades se revisaron los compromisos adquiridos previamente para atender las denuncias de la comunidad.

Agudelo recordó que el pasado 4 de abril se realizó una mesa de trabajo en la Gobernación de Boyacá, en la que participaron autoridades ambientales y de salud, el ICA y Corpoboyacá. Según explicó, allí se acordó realizar una consultoría técnica y entregar un informe sobre la situación.

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“Todos esos compromisos quedaron inconclusos”, aseguró el veedor, quien cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, la comunidad continúe esperando respuestas concretas.

Uno de los puntos de mayor discusión tiene que ver con un informe del ICA sobre la presencia de moscas. Según Agudelo, la entidad concluyó que las moscas encontradas en las viviendas y fincas de la comunidad no provenían de la granja avícola.

“El ICA presentó un informe donde manifestaba que las moscas no provenían de la granja, puesto que la especie de mosca que hay en la granja no corresponde con la que se encuentra en nuestras fincas”, explicó.

El veedor agregó que, de acuerdo con la explicación recibida, en la granja se encontraba mosca doméstica, mientras que en las viviendas de los habitantes había mosca de la fruta.

Agudelo también cuestionó que las autoridades no instalaran trampas para moscas directamente en las viviendas afectadas. “En conclusión, prácticamente manifestaron que la culpa era de la comunidad”, sostuvo.

Otro de los asuntos que genera preocupación es el denominado PRIO, relacionado con el manejo de olores. El veedor afirmó que Corpoboyacá informó sobre la presentación de la solicitud, pero que la comunidad aún está a la espera de conocer el documento.

“Estamos a la espera de que nos hagan llegar ese PRIO. Pero aceptar un Plan de Manejo Ambiental por olores significa que se estaría reconociendo que sí hay una afectación ambiental por olores”, manifestó.

Para Agudelo, además de los olores y las moscas, persisten preocupaciones relacionadas con la salud pública y las posibles afectaciones sobre las fuentes hídricas de la zona.

El representante de la comunidad aseguró que la situación ha llevado a considerar nuevamente la realización de una movilización pacífica. “Las comunidades ya no aguantan más. Nuestras casas están infestadas de moscas”, afirmó.

Pollos El Dorado esperaría decisión judicial

Durante la reunión también se abordó la posición de la empresa frente a las denuncias de la comunidad. Según el veedor, un representante de Pollos El Dorado manifestó que la compañía continuaría con sus actividades mientras espera las decisiones judiciales.

“El subdirector manifestó que hoy no había solución y que ellos iban a esperar el fallo judicial, que iban a esperar los temas jurídicos y que, mientras tanto, ellos iban a continuar produciendo”, aseguró.