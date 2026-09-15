Reconstrucción de Buenaventura tras terremoto inicia con 900 mejoramientos y 145 casas nuevas

Antes de definir la intervención en algunos sectores del Distrito, las autoridades realizarán estudios para determinar si las familias pueden permanecer en sus terrenos o si será necesario reubicarlas. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Buenaventura

La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto en Buenaventura ya está en marcha en y en esta primera etapa, el Gobierno departamental contempla 900 mejoramientos y 145 casas nuevas.

El modelo que se implementará será de autoconstrucción asistida, en el que las familias recibirán acompañamiento técnico durante el proceso. Para avanzar en las obras, la administración departamental adelanta la búsqueda personal capacitado.

La gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, señaló que la atención está comenzando por las familias con mayores condiciones de vulnerabilidad.

“Estamos priorizando las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las madres cabeza de familia y víctimas. Estamos buscando los maestros o los oficiales para poder apoyar y hacer las casas, porque las vamos a hacer muy bien. Va a ser un proceso de autoconstrucción asistida, es decir, le vamos a dar asistencia técnica, pero los dueños de su casa también tienen que poner algo para que esa casa se pueda dar”, explicó.

La mandataria además explicó que antes de definir la intervención en algunos sectores se realizarán estudios para determinar si las familias pueden permanecer en sus terrenos o si será necesario reubicarlas.

A partir de este martes comienzan además las ayudas económicas del Gobierno Nacional para las familias damnificadas que cumplen con los requisitos establecidos y aparecen registradas en el censo. El apoyo es de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses, para un total de 3.150.000 pesos por familia, como respaldo temporal.

“Es muy importante que ustedes sepan que los arriendos los van a cobrar todos los beneficiarios con su número de cédula, en un Gane les entregan el arriendo”, indicó Ligia del Carmen Córdoba, alcaldesa de Buenaventura,

A estas acciones de reconstrucción de Buenaventura se suma una nueva visita del presidente Abelardo de la Espriella al distrito, quien realizará la entrega de una vivienda a una de las familias damnificadas.