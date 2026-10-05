Palmira pide apoyo para reconstruir la capilla del albergue El Señor de los Milagros

Vendaval en Palmira deja sin techo a capilla del albergue El Señor de los Milagros

El fuerte vendaval que dejó más de 20 emergencias en diferentes sectores urbanos y rurales de Palmira también causó graves afectaciones en la capilla del albergue El Señor de los Milagros, un espacio de oración y encuentro para la comunidad, donde permanece una réplica del Cristo.

En este albergue permanecen bajo cuidado más de 80 adultos mayores que no tienen hogar y que reciben atención gracias al apoyo de la comunidad, la Alcaldía de Palmira y la Diócesis.

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El techo de la capilla, un espacio abierto donde habitualmente se realizan las eucaristías y encuentros religiosos, quedó completamente destruido tras el vendaval. Aunque afortunadamente la eucaristía aún no había comenzado y no había muchas personas en el lugar, dos feligreses resultaron lesionados.

Vendaval en Palmira, Valle del Cauca /Fotos: Alcaldía de Palmira Ampliar Vendaval en Palmira, Valle del Cauca /Fotos: Alcaldía de Palmira Cerrar

Uno de ellos permanece en un centro asistencial, pero se encuentra fuera de peligro, según explicó el padre Arturo Arrieta, director de la Pastoral Social de Palmira.

“La capilla se vino abajo, no hubo un desastre mayor porque yo no había iniciado la eucaristía. Por cosas de la vida se me varó el carro, no llegué a tiempo, toda la gente no estaba adentro y los que había pudieron evacuar mientras el techo se caía lentamente hasta quedar colapsado todo en el piso. Hubo dos heridos, uno está aún en la clínica, pero ya sin ninguna gravedad, gracias a Dios”, puntualizó el sacerdote.

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Ante la pérdida de este espacio, la Diócesis de Palmira prepara una campaña de donación para reconstruir el techo de la capilla. Algunas personas ya han manifestado su intención de aportar a esta iniciativa, que busca recuperar un lugar que durante años ha sido punto de encuentro, oración y acompañamiento para la comunidad.