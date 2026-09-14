En Cali se sintieron los 4 temblores registrados entre las 3:02 y 3:08pm y a 4:13pm de este lunes

El temblor de este lunes 14 de septiembre, que tuvo como epicentro Istmina, en Chocó, se sintió en la Capital del Valle.

Momentos de pánico nuevamente vivieron los caleños que sintieron los cuatro sismos registrados entre las tres y cuatro de la tarde de este lunes 14 de septiembre, que reavivó el recuerdo del gran terremoto del pasado 10 agosto.

Varias edificaciones fueron evacuadas, en especial edificios al sur de Cali, cercanos a los que colapsaron el pasado 10 de agosto.

El primero tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después se registró otro de 4,1, a 41 kilómetros de profundidad, seguido de un tercero de magnitud 4,4 a 40 kilómetros de profundidad.

Posteriormente, a las 4:13 de la tarde de este lunes se registró otro de 4.9.

Los movimientos fueron percibidos en distintos puntos de Cali, así como Armenia, Pereira y Manizales.

Luego de un barrido por diferentes sectores de Cali, tras los sismos, con epicentro en Istmina, Chocó, el Sistema Distrital de Riesgo de Cali, confirmó que no se reportaron emergencias en Cali.

El Servicio Geológico de Colombia confirmó que a las 3:08 p.m. de hoy lunes 14 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.9, profundidad 39 kilómetros, con epicentro en Istmina, Chocó.