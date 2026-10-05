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05 oct 2026 Actualizado 16:06

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Incinerada y debajo de un puente: así encontraron a joven de 19 años en Cali

Las autoridades buscan establecer si la muerte de María Isabel Acevedo Vallejo, de 19 años, fue un homicidio o un hecho accidental

Incinerada y debajo de un puente: así encontraron a joven de 19 años en Cali

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Consternación generó en Cali el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 19 años, identificado como María Isabel Acevedo Vallejo, quien fue encontrada incinerada debajo del puente del barrio Conquistadores, en la comuna 11, en el oriente de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, inicialmente se había mencionado que la víctima sería menor de edad, pero esta versión fue descartada y se confirmó que se trata de una mujer de 19 años, presuntamente habitante de calle.

El incendio se registró hacia el mediodía y varias horas después, cerca de las 4:00 de la tarde, fue localizado el cuerpo debajo del puente. Por ahora, las autoridades no han establecido si la muerte ocurrió como consecuencia de un hecho accidental o si se trató de un incendio provocado.

La investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía, que adelanta las labores para determinar las circunstancias en las que murió la joven y establecer si se trató de un homicidio.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el hallazgo y pidió una investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables en caso de que se determine la existencia de un delito y evitar que el caso quede en la impunidad.

Este hecho se conoce después de cinco casos registrados durante el fin de semana en Cali: uno el sábado en el barrio Villanueva, en la comuna 12, y cuatro el domingo, dos de ellos en Antonio Nariño, además de casos reportados en Potrero Grande y Mojica.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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