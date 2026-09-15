Bomberos de Sevilla están al límite: advierten cese por falta de recursos tras incendios

Los Bomberos de Sevilla están al límite. Tras enfrentar varios incendios forestales de gran magnitud en la zona rural del municipio, el comandante del organismo de socorro advirtió que la falta de recursos económicos podría llevar al cuerpo a un cese de actividades.

El capitán Rafael Arango Vásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla, confirmó que en las últimas horas atendieron incendios en el corregimiento La Cuchilla, la vereda El Palmichal y el sector de Manzanillo. También se presentó una emergencia en la vereda El Barcino.

La magnitud de las conflagraciones obligó a solicitar apoyo a los Bomberos de Bugalagrande, cuyos integrantes se desplazaron hasta La Cuchilla para apoyar las labores de control y extinción.

Según Arango Vásquez, los bomberos trabajaron desde las 11:00 de la mañana y, después de salir de una emergencia, tuvieron que ingresar directamente a otra, en medio de una alta carga vegetal que dificultó el control de las llamas.

“Perdimos material, personal exhausto, equipos costosos. Quiere decir que nosotros tenemos muy pocas herramientas”, aseguró el comandante.

La situación también estaría comprometiendo el funcionamiento del organismo de socorro. Arango Vásquez afirmó que actualmente no cuentan con los recursos económicos necesarios para sostener la nómina y garantizar la operación del cuerpo.

“Estamos Sevilla a puertas de cese de actividades porque ya no tenemos recursos económicos para sostener nómina y funcionamiento para poder atender incendios de grandes magnitudes, así sea el más pequeño”, manifestó.

El comandante hizo un llamado a la comunidad para evitar las quemas, debido a las condiciones de vegetación que favorecen la propagación de las llamas. También pidió acciones de prevención y control en las zonas rurales.

“Al pirómano que anda suelto, por favor, que haga un cese. Ya los bomberos no estamos en capacidad, para seguir atendiendo incendios forestales”, señaló.

El capitán pidió además respaldo a los alcaldes, incluido el de Sevilla, y al Gobierno Nacional, al advertir que los cuerpos de bomberos del país requieren mayores recursos para enfrentar los incendios forestales.