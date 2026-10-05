Consejo del Bajo Calima solicita apoyo para reconstruir sus viviendas destruidas por el terremoto

El Consejo Comunitario del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, comprende nueve comunidades que también fueron afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La situación más complicada corresponde a la comunidad Las Colonias donde 150 viviendas colapsaron. Además, cerca de mil viviendas quedaron con daños parciales en todo el Consejo Comunitario.

Bajo Calima, Zona rural de Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto del 2026 / Fotos: suministradas por la comunidad Ampliar Bajo Calima, Zona rural de Buenaventura luego del terremoto del 10 de agosto del 2026 / Fotos: suministradas por la comunidad Cerrar

Julio César González, representante legal del Consejo Comunitario informó que, aunque al principio de la emergencia recibieron ayudas en alimentos e implementos como kits de cocina y colchonetas, ahora lo que más necesitan es comenzar la recuperación de sus techos y hasta el momento no han recibido noticias del gobierno local, ni departamental ni nacional, a pesar de estar ya inscritos en el censo de damnificados.

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“Sus viviendas quedaron en mal estado o destruidas totalmente. Además de eso, también la sede de la institución educativa Niño Jesús de Praga hoy no está en condiciones para darle clases a los niños. Y el cementerio colapsó, la iglesia, el puesto de salud... todo”, expresó el Líder del Consejo.

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Recalca el representante legal del Consejo que los niños de primaria están recibiendo clases en otras instituciones o en casas de campaña de la organización ACNUR que los están apoyando.

“Pero sabemos que no es la condición apta para que un niño pueda estar concentrado recibiendo las clases como debe ser. En la comunidad del Kilómetro 9 también la escuela tuvo afectación total. La comunidad de Villa Estella también la escuela y el colegio tuvo afectación total. Entonces son albergues improvisados para que los niños reciban las clases, porque igual no hay internet y todo debe ser presencial con los niños. Porque además son familias muy pobres y no van a tener para sacar copias para trabajar con las guías, que veces es la otra alternativa”.

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Las familias están en casas vecinas que no tienen tantos daños o en cambuches improvisados en sus propios terrenos, por ello lo que piden son materiales para reconstruir ellos mismos sus viviendas.

“Nosotros lo que estamos diciendo es que nos ayuden para reconstruir esa vivienda con techo, con ladrillo, varilla, cemento, nosotros tenemos el material de río, pero nos falta el resto de las cosas”, dice Julio César González.

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En el caso de Las Colonias fueron 142 viviendas que quedaron destruidas totalmente. Las otras ocho viviendas están en las diferentes comunidades y mil tuvieron daños parciales a lo largo del Consejo Comunitario de Calima.

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