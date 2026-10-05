Valle del Cauca sumó tres oros, una plata y un bronce en la Copa Mundo de Natación con Aletas

Los deportistas del Valle del Cauca dejaron su huella en la Copa Mundo de Natación con Aletas de Coral Springs, con resultados destacados en las pruebas de 50 metros SF y 50 metros bifins.

Mauricio Fernández se quedó con la medalla de oro en los 50 metros SF, mientras que Juan David Duque obtuvo el bronce en la misma prueba. En la rama femenina, Grace Fernández consiguió la medalla de plata, también en los 50 metros SF.

Los resultados dorados continuaron en los 50 metros bifins, donde Martín Gutiérrez y Allegra García se subieron a lo más alto del podio. La XX Copa Mundo CMAS de Natación con Aletas se celebró del 2 al 4 de octubre de 2026 en el Complejo Acuático Coral Springs, ubicado en SportsPlex, Florida, Estados Unidos.

Con estos resultados, los representantes vallecaucanos demostraron su nivel competitivo en una cita internacional y sumaron cinco medallas para el departamento.