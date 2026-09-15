Más de 4.500 personas afectadas por el terremoto ya recibieron apoyo económico en Cali

El apoyo económico otorgado por el Gobierno Nacional equivale al 60 % de un salario mínimo mensual. Foto: Alcaldía de Cali.

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Cali avanza en la entrega de los apoyos económicos para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. De un primer listado de aproximadamente 11.000 personas, más de 4.500 ya recibieron los recursos, lo que representa el 52%.

Estos beneficiarios cumplen con las condiciones establecidas en el Registro Único de Damnificados, RUD, relacionadas con viviendas clasificadas como no habitables o destruidas.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que cerca de 1.400 personas tendrán reflejado el desembolso en sus cuentas bancarias.

Este apoyo, otorgado por el Gobierno Nacional, equivale al 60% de un salario mínimo mensual por tres meses, recursos que son entregados en su totalidad, en los puntos habilitados de Gane y SuperGIROS.

“Son 15 días hábiles para reclamar el apoyo. Tenemos 109 puntos donde podrán ir y reclamarlo”, indicó.

Mientras avanza esta entrega, la Alcaldía de Cali también procesa la información correspondiente al segundo corte, cuyo registro cerró el pasado 4 de septiembre.

Aunque por ahora la cifra total de beneficiarios no está definida, el Distrito maneja un censo preliminar de alrededor de 45.000 cabezas de hogar o familias que podrían recibir estos apoyos.