PRIMICIA | Las piruetas de Gustavo Bolaños, presunto cerebro del entramado de corrupción de Aremca

Gustavo Bolaños presunto cerebro del escándalo de corrupción de Aremca. Foto del allanamiento. Suministrada a Caracol Radio

Justicia

Caracol Radio conoció nuevos detalles de las maniobras que habría realizado Gustavo Bolaños, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos cerebros de la red de corrupción de Aremca, que habría direccionado 101 contratos por más de $496.000 millones de recursos de regalías y propiciado la apropiación de recursos públicos por cuantías superiores a $80.000 millones.

En contexto: Fiscalía desmantela red que habría direccionado 101 contratos por $496.000 millones en regalías

Según conoció Caracol Radio, aunque desde el pasado 15 de abril Bolaños tiene una medida de aseguramiento intramural, actualmente permanece recluido en la clínica La Asunción de Barranquilla.

Bolaños estuvo inicialmente recluido en el Búnker de la Fiscalía y posteriormente debía ser trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá. Sin embargo, terminó en Barranquilla, donde se produjo su hospitalización, luego de manifestar que presentaba un dolor en el pecho.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el procesado habría pagado anticipadamente al menos un abono de $10 millones para permanecer durante un mes en ese centro asistencial. No obstante, a la fecha, dicha permanencia en el centro hospitalario supera el mes y, según la información recopilada, no habría razones médicas y clínicas para continuar con el tratamiento hospitalario.

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La Fiscalía solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) explicar las razones por las cuales se modificó el lugar de reclusión de Bolaños y, el pasado 6 de agosto, solicitó la revocatoria directa de la resolución que había ordenado su traslado.

La Dirección Nacional del Inpec acogió la solicitud de revocatoria directa y, mediante resolución del 14 de agosto, dispuso que Bolaños y los otros privados de la libertad por el caso Aremca fueran recluidos en la cárcel La Picota, en Bogotá.

Resolución del Inpec 1. Foto: Suministrada a Caracol Radio. Ampliar Resolución del Inpec 1. Foto: Suministrada a Caracol Radio. Cerrar

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No obstante, a la fecha, el señor Bolaños ha logrado permanecer en Barranquilla, siendo el único de los procesados que habría burlado las condiciones de su lugar de reclusión.

Pero las autoridades encontraron más elementos que ahora hacen parte de la investigación.

El pasado 26 de agosto, la Fiscalía realizó un allanamiento en la clínica La Asunción, lugar donde permanece actualmente Bolaños, y encontró un teléfono celular, una agenda de más de 100 hojas, información relacionada con ascensos de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía, así como anotaciones sobre un supuesto plan para atacar y desprestigiar al fiscal que adelanta el proceso por el caso Aremca.

Allanamiento del 26 de agosto en la habitación de Gustavo Bolaños 2 Foto: Suministrada a Caracol Radio Ampliar Allanamiento del 26 de agosto en la habitación de Gustavo Bolaños 2 Foto: Suministrada a Caracol Radio Cerrar

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También fue encontrada una libreta con números telefónicos de funcionarios públicos y particulares.

Imágenes del celular hallado

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Vea además: Presunto cartel de las regalías ‘Aremca’: Fiscalía imputó a exgobernadora de Arauca

Caracol Radio conoció, además, que una fuente no formal habría advertido a la Fiscalía que Bolaños tendría presuntamente acordado que un juzgado de garantías de Barranquilla le concediera la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por una detención domiciliaria.

Y precisamente, este medio estableció que el próximo 22 de septiembre está programada la audiencia en la que se discutirá la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento.

Capítulo Wadith Manzur

En otro de los capítulos de esta investigación, Caracol Radio conoció una interceptación realizada el 24 de febrero de 2026, en la que uno de los contratistas que estaría involucrado en el entramado, Soto Caraballo, conversa con su pareja sentimental y hace referencia al entonces representante Wadith Manzur, señalándolo como el supuesto dueño de la UNGRD.

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Karen Manrique, bajo la lupa de la Fiscalía

Caracol Radio también estableció que la Fiscalía compulsará copias para investigar a la representante a la Cámara Karen Manrique, luego de encontrar elementos materiales probatorios que, al parecer, indicarían que un contratista del departamento de Arauca habría realizado consignaciones relacionadas con contratos de La Playita y Tame, en Arauca.

Karen Manrique. Foto: Ampliar Karen Manrique. Foto: Cerrar

La investigación busca establecer el origen y propósito de esos recursos y determinar si tienen relación con los contratos bajo investigación.

Alfredo Ballestas sigue prófugo

Otro de los nombres que aparece en este entramado es el de Alfredo Ballestas, quien se desempeñaba como asesor jurídico y permanece prófugo de la justicia.

Caracol Radio conoció que Ballestas le ha manifestado a la Fiscalía su interés en negociar y entregar información sobre el caso. Sin embargo, estaría condicionando esa negociación a exigencias como que se le conceda directamente una detención domiciliaria.

A cambio, según fuentes del proceso, asegura tener información relacionada con personas con fuero constitucional y alcaldes, aunque hasta el momento no habría concretado nombres ni entregado detalles específicos.

La Fiscalía lo relaciona con el presunto direccionamiento de 50 contratos que no habrían cumplido los requisitos legales. Además, dentro de la investigación se ha establecido que alrededor de 200 documentos públicos habrían sido falsificados, presuntamente con el propósito de inducir a error a la Fiscalía.