Corte acusa al senador Didier Lobo por presunta corrupción en contrato de alimentos

Justicia

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al senador Didier Lobo Chinchilla por su presunta participación en un caso de corrupción contractual que se habría presentado en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

En ese sentido, el congresista fue llamado a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

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Según se conoció, la investigación está relacionada con un contrato para el suministro de alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y madres lactantes del municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar.

En el proceso se habría identificado que dicho contrato presentó sobrecostos por más de 1.000 millones de pesos, derivados del elevado valor proyectado para los productos alimenticios.

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Ahora, el expediente pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que adelantará el juicio contra el congresista.