Policía retorna a Guamalito y ofrece recompensa por jefes del ELN tras ataque a estación

El Presidente de la República Abelardo De La Espriella anunció que la Policía Nacional retomó la seguridad en el corregimiento de Guamalito, Norte de Santander, con el despliegue de 150 uniformados de comandos especiales.

En sus redes sociales, el jefe de estado afirmó que el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, asumió personalmente la situación y se trasladó al territorio para liderar el despliegue y garantizar la recuperación de la seguridad en la zona.

El presidente manifestó que, mientras se reconstruye la infraestructura afectada por los ataques, los uniformados permanecerán protegiendo a la población y haciendo prevalecer el orden, la autoridad y la ley.

“El mensaje es claro: ningún grupo criminal ni narcoterrorista va a expulsar al Estado de un solo centímetro de Colombia. Donde pretendan sembrar terror, responderemos con más Fuerza Pública, más presencia institucional y toda la contundencia de la ley”, afirmó el presidente.

Tras la salida de los policías, el ELN arremetió de nuevo al día siguiente, completando la destrucción de la sede y hurtando algunos elementos que los uniformados no se pudieron llevar, como tonfas y material de intendencia.

“A la gente de Guamalito, la Institución está aquí para protegerlos. La Fuerza Pública es la única autoridad que debe estar presente en este territorio”, dijo el general Alarcón.

El alto oficial afirmó que hay una recompensa de $300 millones de pesos por información que conduzca a las capturas de los cabecillas del ELN en la región, y mencionó a alias “el Zorro”, “Mario”, “Aristides” y “los Mellos”.