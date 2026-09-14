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14 sep 2026 Actualizado 12:14

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Cúcuta

Gobierno compromete la reconstrucción estación de policía de Guamalito

Autoridades anuncian más acciones de la fuerza pública en el Catatumbo

Corregimiento de Guamalito / Foto Redes Sociales

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Norte de Santander

Luego de las acciones lideradas por el gobierno nacional durante el fin de semana en la zona limítrofe entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, se ha comprometido la recuperación de la estación de policía del corregimiento de Guamalito.

A juicio del ministro de la defensa general (r) Jorge Mora, esa población no puede quedar desprotegida y a merced de los violentos.

“A Guamalito debe volver la policía, acompañada del Ejército Nacional, sobre esto no hay revés, vamos a estar presentes y a devolverle la seguridad a los habitantes de esa población” dijo el funcionario.

De otra parte, el ministro del interior Rodrigo Lara anunció que en las zonas de orden público, la fuerza pública recibirá refuerzos y mayor apoyo en tecnología y logística.

Pese a los anuncios, aún no hay fecha del retorno de la Policía Nacional a Guamalito, corredor estratégico entre los dos departamentos.

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