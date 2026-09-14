Gobierno compromete la reconstrucción estación de policía de Guamalito
Autoridades anuncian más acciones de la fuerza pública en el Catatumbo
Norte de Santander
Luego de las acciones lideradas por el gobierno nacional durante el fin de semana en la zona limítrofe entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander, se ha comprometido la recuperación de la estación de policía del corregimiento de Guamalito.
A juicio del ministro de la defensa general (r) Jorge Mora, esa población no puede quedar desprotegida y a merced de los violentos.
“A Guamalito debe volver la policía, acompañada del Ejército Nacional, sobre esto no hay revés, vamos a estar presentes y a devolverle la seguridad a los habitantes de esa población” dijo el funcionario.
De otra parte, el ministro del interior Rodrigo Lara anunció que en las zonas de orden público, la fuerza pública recibirá refuerzos y mayor apoyo en tecnología y logística.
Pese a los anuncios, aún no hay fecha del retorno de la Policía Nacional a Guamalito, corredor estratégico entre los dos departamentos.