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15 sep 2026 Actualizado 11:15

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Cúcuta

Preocupación por aumento de cierre de negocios en el centro de Cúcuta

Comercio sufre recesión en esta zona del país

(Foto Camara de Comercio Cúcuta)

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Cúcuta

Una dura situación afronta el centro de la ciudad de Cúcuta por el aumento del cierre de locales comerciales, establecimientos y negocios durante las últimas semanas.

La ausencia de compradores, los altos costos en arriendo y servicios públicos sumado a un panorama difícil en los hogares cucuteños, no genera ninguna expectativa comercial en la zona.

Este panorama refleja una recesión en la economía local que vuelve a repetirse y que aflora con la desolación y ausencia ademas de visitantes venezolanos en esta época.

Fenalco ha llamado la atención y ha reconocido el aumento de esta problemática económica que afecta a todos los sectores de la economía local.

“No se puede desconocer que esto esta ocurriendo, hay muchos factores asociados a este panorama, pero esta ligado indudablemente a una situación económica que golpea a varios sectores y que se refleja en varias calles de la zona céntrica de Cúcuta” dijo uno de sus afiliados.

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