Preocupación por aumento de cierre de negocios en el centro de Cúcuta
Comercio sufre recesión en esta zona del país
Cúcuta
Una dura situación afronta el centro de la ciudad de Cúcuta por el aumento del cierre de locales comerciales, establecimientos y negocios durante las últimas semanas.
La ausencia de compradores, los altos costos en arriendo y servicios públicos sumado a un panorama difícil en los hogares cucuteños, no genera ninguna expectativa comercial en la zona.
Este panorama refleja una recesión en la economía local que vuelve a repetirse y que aflora con la desolación y ausencia ademas de visitantes venezolanos en esta época.
Fenalco ha llamado la atención y ha reconocido el aumento de esta problemática económica que afecta a todos los sectores de la economía local.
“No se puede desconocer que esto esta ocurriendo, hay muchos factores asociados a este panorama, pero esta ligado indudablemente a una situación económica que golpea a varios sectores y que se refleja en varias calles de la zona céntrica de Cúcuta” dijo uno de sus afiliados.