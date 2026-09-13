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13 sep 2026 Actualizado 13:41

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Cúcuta

Defensoría del pueblo pide respeto por la misión médica en el Catatumbo

Dos nuevos hechos aumentan las alertas en la región

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Cúcuta
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Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo llamó la atención por los hechos presentados entre el 9 y el 10 de septiembre se registraron en Tibú, Norte de Santander, un accidente por mina antipersonal y hechos contra la Misión Médica que agravan los riesgos para la población en esta región del país.

La defensora Iris Marín recordó que “la Misión Médica, su personal, sus emblemas y sus medios de transporte deben ser respetados en todo momento, sin interferencias ni restricciones que dificulten la atención y el traslado de pacientes”.

De igual manera, “la población civil debe poder transitar por sus territorios sin que su vida e integridad estén expuestas a minas antipersonal” precisó.

Por esta situación la representante del Ministerio Público pidió a las autoridades brindar mayor protección a la población civil ante el riesgo que se viene presentando en esa zona del departamento por problemas de orden público.

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