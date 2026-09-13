Defensoría del pueblo pide respeto por la misión médica en el Catatumbo
Dos nuevos hechos aumentan las alertas en la región
Norte de Santander
La Defensoría del Pueblo llamó la atención por los hechos presentados entre el 9 y el 10 de septiembre se registraron en Tibú, Norte de Santander, un accidente por mina antipersonal y hechos contra la Misión Médica que agravan los riesgos para la población en esta región del país.
La defensora Iris Marín recordó que “la Misión Médica, su personal, sus emblemas y sus medios de transporte deben ser respetados en todo momento, sin interferencias ni restricciones que dificulten la atención y el traslado de pacientes”.
De igual manera, “la población civil debe poder transitar por sus territorios sin que su vida e integridad estén expuestas a minas antipersonal” precisó.
Por esta situación la representante del Ministerio Público pidió a las autoridades brindar mayor protección a la población civil ante el riesgo que se viene presentando en esa zona del departamento por problemas de orden público.