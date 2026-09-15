Policía en Barranquilla pone en marcha el ‘Plan Cazador’ contra la delincuencia

La Policía Metropolitana de Barranquilla puso en marcha el ‘Plan Cazador’, una estrategia con la que busca reforzar la lucha contra la delincuencia en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana, mediante el uso de inteligencia, investigación criminal, tecnología y mayor presencia operativa.

La iniciativa hace parte de la estrategia ‘Sin Tregua al Delito’ y de ‘Barranquilla Blindada 360°’, y estará enfocada en identificar a los responsables de los hechos delictivos y avanzar en acciones contra las estructuras criminales que operan en el territorio.

Policías encubiertos y seguimiento a los delincuentes

Uno de los principales componentes del plan será la presencia de uniformados, incluidos policías encubiertos, en lugares considerados estratégicos para la seguridad ciudadana. Entre ellos están entidades financieras, sistemas de transporte público y establecimientos abiertos al público.

La intención es detectar de manera anticipada situaciones relacionadas con el delito y facilitar una respuesta rápida. Mientras los uniformados mantienen los controles y patrullajes habituales, unidades de inteligencia realizarán labores de observación, identificación y seguimiento a personas y actividades que puedan estar relacionadas con hechos criminales.

La información recopilada será utilizada por los equipos de investigación criminal para orientar operativos y avanzar en procesos que permitan identificar a los responsables y determinar cómo funcionan las estructuras delictivas.

El plan también contempla la realización de allanamientos, capturas y otros procedimientos judiciales, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes.

Cámaras y tecnología, otra pieza del plan

El componente tecnológico será otro de los elementos del ‘Plan Cazador’. La Policía anunció el uso de cámaras analíticas y sistemas de videovigilancia ubicados en puntos estratégicos para apoyar la identificación de personas, vehículos y situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad.

La estrategia busca mantener vigilancia permanente en los sectores priorizados, con operaciones que se desarrollarán durante las 24 horas y los siete días de la semana.

El despliegue se realizará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla y las administraciones municipales que hacen parte del área metropolitana.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que el objetivo es llevar las capacidades de la institución a los lugares donde se presentan los hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos.

“Esta estrategia representa una nueva forma de llevar las capacidades policiales al territorio”, señaló el oficial, quien además advirtió que continuarán las operaciones contra las estructuras criminales en Barranquilla y su área metropolitana.

Con el ‘Plan Cazador’, la Policía busca combinar presencia en las calles, labores de inteligencia, investigación y herramientas tecnológicas para concentrar sus esfuerzos en los puntos y actores que representan mayores riesgos para la seguridad ciudadana.