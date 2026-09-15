Verano defiende autonomía universitaria y pide proteger los bienes públicos

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció sobre el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de intervenir con la Policía Nacional en los campus universitarios cuando se presenten hechos de vandalismo, violencia o situaciones de flagrancia.

Verano, quien además preside el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, defendió la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución, pero también hizo un llamado a proteger la infraestructura y los bienes públicos de las instituciones de educación superior.

“Autonomía universitaria sí, tal como lo dispone la misma Constitución Política de Colombia, y también abogamos por el respeto de los bienes públicos de las universidades, que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo del tiempo”, afirmó.

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El mandatario departamental señaló que la comunidad universitaria tiene una responsabilidad en la conservación de aulas, laboratorios y demás espacios destinados a la formación de los estudiantes.

Frente al anuncio presidencial sobre la actuación de la Fuerza Pública, Verano reconoció las competencias del Gobierno nacional, pero insistió en la importancia de preservar dentro de las universidades los espacios para el debate político, académico y científico.

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“Autonomía universitaria sí, pero también respeto por una infraestructura que ha sido construida con tanto esfuerzo y tanto cariño para que la universidad tenga progreso”, sostuvo.

Para Verano, el desafío está en mantener un equilibrio entre la libertad de expresión y pensamiento que caracteriza a las universidades y la protección del patrimonio público, como elementos fundamentales para la convivencia democrática.