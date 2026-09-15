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“La esperanza no está rota”: Desgarrador testimonio de la esposa del piloto de aeronave desaparecida

6AM W de Caracol Radio habló con Adriana Revelo, esposa del capitán Mehmet Cankaya, empresario y piloto turco de la aeronave desaparecida en Condoto, Chocó, mientras prestaba servicios humanitarios en zonas de difícil acceso.

Cankaya, quien llegó a Colombia hace 11 años proveniente de Turquía desarrolló una profunda pasión por la aviación y decidió ponerla al servicio de comunidades apartadas, se comunicó con su esposa, por última vez, a las 9:23 de la mañana del domingo 13 de septiembre.

“Él se comunica conmigo sobre las siete y veinte de la mañana, salió de Guaymaral y hacia Condoto, llegó bien (...) A las 9 y 23 de la mañana se produce la última comunicación por parte de él y después se activa la radio baliza que es como la alarma del avión donde el aerocivil se entera que algo pasó”, contó en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

Sin señales de fuego: una luz de esperanza

Aunque el avión ya fue localizado visualmente en una zona montañosa a unos 3,000 metros de altura en el Chocó, los ocupantes continúan desaparecidos.

Revelo destacó que las imágenes aéreas muestran que la avioneta no sufrió incineración ni explosión, lo que mantiene intacta la esperanza de las familias.

“Ellos pueden estar heridos, están a la intemperie, sometidos a lluvia, frío y cambios térmicos. Cada hora, cada minuto cuenta”, manifestó Revelo, solicitando que se emplee toda la tecnología disponible de la Fuerza Aérea para agilizar el rastreo.

Aunque inicialmente se sospechaba que el incidente había ocurrido cerca del municipio de Tadó, la localización geográfica realizada por la Fuerza Aérea determinó que el acceso más cercano y viable para los rescatistas es a través del departamento de Risaralda, lo que facilita las operaciones de rescate al contar con mejores accesos por el Eje Cafetero.

Un avión familiar y un piloto precavido

Revelo contó en Caracol Radio que el Cessna T-206 Turbo, adquirido hace aproximadamente tres años, era el avión familiar en el que Cankaya solía viajar junto a su esposa y sus tres hijas de 18, 9 y 7 años.

Revelo, quien también fue miembro activo de la Patrulla Aérea como odontóloga, dio fe de la rigurosidad de su esposo en el aire.

“Conozco la responsabilidad de Mehmet como piloto... era muy precavido con los mantenimientos, con el clima y con las revisiones”, indicó en Caracol Radio.

Cabe resaltar que Cankaya, de nacionalidad turca además de piloto, es un reconocido empresario del sector turístico , propietario de las agencias Megatravel y Dorado Experiences.

Solicitud para que no cesen las labores de búsqueda

Aunque reconoce que el territorio es agreste y que las condiciones climáticas influyen, señala que la Fuerza Aérea dispone de mucha tecnología y que también se puede acceder por tierra.

“Sin embargo, también somos conscientes que la fuerza aérea tiene mucha tecnología que también por tierra se puede acceder y que allá saber la ubicación real o geográficaeda. Por favor no dejen pasar más horas que esto puede ser, o sea, cada minuto cuenta”, dijo la señora Revelo en Caracol Radio.