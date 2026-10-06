Entregan vehículos y $3.320 millones para fortalecer el reciclaje en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Cuatro camiones y recursos por $3.320 millones fueron entregados a organizaciones de recicladores de oficio en Santa Marta para fortalecer sus labores de recolección y aprovechamiento de residuos.

La inversión incluye además maquinaria, adecuaciones en estaciones de clasificación y otros equipos para mejorar la operación de las asociaciones.

Con esta nueva asignación, los recursos destinados al sector durante los últimos tres años llegan a $7.190 millones, según la Alcaldía.

La meta es pasar de un aprovechamiento del 3% al 5,4% y alcanzar una recolección anual de cerca de 4.660 toneladas de material aprovechable.

Edmundo Pinedo Rojas, subsecretario de Hábitat y Servicios Públicos, explicó que los vehículos permitirán fortalecer la logística de las rutas de recolección.

Entre tanto, Eblin Manjarrez, representante del gremio de recicladores, destacó que las organizaciones deberán avanzar en la formalización laboral y la seguridad social de quienes realizan esta actividad.