Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 oct 2026 Actualizado 11:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Entregan vehículos y $3.320 millones para fortalecer el reciclaje en Santa Marta

Los recursos buscan mejorar las rutas de recolección y aumentar el aprovechamiento de residuos del 3% al 5,4% en la ciudad.

Entregan vehículos y $3.320 millones para fortalecer el reciclaje en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Entregan vehículos y $3.320 millones para fortalecer el reciclaje en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Entregan vehículos y $3.320 millones para fortalecer el reciclaje en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta

David Echavez

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Cuatro camiones y recursos por $3.320 millones fueron entregados a organizaciones de recicladores de oficio en Santa Marta para fortalecer sus labores de recolección y aprovechamiento de residuos.

La inversión incluye además maquinaria, adecuaciones en estaciones de clasificación y otros equipos para mejorar la operación de las asociaciones.

Con esta nueva asignación, los recursos destinados al sector durante los últimos tres años llegan a $7.190 millones, según la Alcaldía.

La meta es pasar de un aprovechamiento del 3% al 5,4% y alcanzar una recolección anual de cerca de 4.660 toneladas de material aprovechable.

Edmundo Pinedo Rojas, subsecretario de Hábitat y Servicios Públicos, explicó que los vehículos permitirán fortalecer la logística de las rutas de recolección.

Entre tanto, Eblin Manjarrez, representante del gremio de recicladores, destacó que las organizaciones deberán avanzar en la formalización laboral y la seguridad social de quienes realizan esta actividad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado