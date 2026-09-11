Debate en el Senado de la República pone bajo la lupa las altas tarifas de energía eléctrica

Santa Marta

En la capital del país se llevó a cabo un debate de control político realizado por la Comisión Quinta del Senado, donde se abordó el tema de las altas tarifas de energía, durante el encuentro representantes de la región Caribe se refirieron a las condiciones de infraestructura eléctrica que enfrenta esta zona del país.

El debate de control político fue, interpuesto por el exdiputado magdalenense, Jair Mejía. Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la posibilidad de que las tarifas no disminuyan e incluso continúen aumentando, debido a la diferencia entre la capacidad de generación disponible y la demanda de energía.

“Fue una solicitud que acogió la Comisión Quinta del Senado de la República. Participó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, la CREG, entre otras entidades, pero debo decirlo con total claridad, las noticias son poco alentadoras en materia de encontrar una solución porque el país se encuentra en una situación económica bastante difícil” precisó el ex diputado del Magdalena, Jair Mejía.

La discusión cobra importancia para Santa Marta y el Magdalena, donde el alto costo del servicio de energía es señalado como un factor que impacta no solo el bolsillo de los hogares, sino también sectores como el comercio, la industria y el turismo.

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Para el distrito de Santa Marta, toda la cadena se ve afectada por las altas tarifas y, por esta razón, consideran que no se puede dar el mismo tratamiento al Caribe que al resto del país. Además, solicitan revisar el pronunciamiento relacionado con un posible aumento para esta región.