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15 sep 2026 Actualizado 11:53

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Aeropuerto de Santa Marta sin servicio de energía por trabajos de emergencia en equipos

Así lo dio a conocer la empresa Air-e Intervenida, tiempo en que será necesario la suspensión del suministro eléctrico en los sectores del Aeropuerto Simón Bolivar, Bello Horizonte, Cristo Rey, Vista Hermosa, Bello Sol, Aeromar, La Paz, Urb. Gauchovan, Alcatraces, Don Jaca, Aeromar, Las Acacias, Cabo Antibes, Los Lirios, El Totumo, El Limón.

Aeropuerto de Santa Marta/ Gissell Campo

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La empresa Air-e Intervenida informó que hoy  martes 15 de septiembre, personal técnico especializado de la compañía intervendrá la subestación Aeropuerto, con el fin de realizar trabajos de emergencia en los equipos de alta tensión.

Los trabajos se llevarán a cabo entre  las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, tiempo en que será necesario la suspensión del suministro eléctrico en los sectores del Aeropuerto Simón Bolivar, Bello Horizonte, Cristo Rey, Vista Hermosa, Bello Sol, Aeromar, La Paz, Urb. Gauchovan, Alcatraces, Don Jaca, Aeromar, Las Acacias, Cabo Antibes, Los Lirios, El Totumo, El Limón.

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Según la empresa prestadora del servicio estas intervenciones permiten  fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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