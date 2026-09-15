Aeropuerto de Santa Marta sin servicio de energía por trabajos de emergencia en equipos

Santa Marta

La empresa Air-e Intervenida informó que hoy martes 15 de septiembre, personal técnico especializado de la compañía intervendrá la subestación Aeropuerto, con el fin de realizar trabajos de emergencia en los equipos de alta tensión.

Los trabajos se llevarán a cabo entre las 6:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, tiempo en que será necesario la suspensión del suministro eléctrico en los sectores del Aeropuerto Simón Bolivar, Bello Horizonte, Cristo Rey, Vista Hermosa, Bello Sol, Aeromar, La Paz, Urb. Gauchovan, Alcatraces, Don Jaca, Aeromar, Las Acacias, Cabo Antibes, Los Lirios, El Totumo, El Limón.

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Según la empresa prestadora del servicio estas intervenciones permiten fortalecer la infraestructura y generar mejores condiciones para la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la zona.