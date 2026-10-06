“No sea sinvergüenza con el agua, Abelardo”: Petro por descartar desalinizadoras para Santa Marta

Santa Marta

El exmandatario Gustavo Petro reaccionó a la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de descartar el proyecto de plantas desalinizadoras para Santa Marta, una iniciativa que contemplaba recursos cercanos a los 786 mil millones de pesos para enfrentar el histórico déficit de agua potable de la ciudad. Petro defendió la alternativa de aprovechar el agua del mar y cuestionó que el Gobierno Nacional haya decidido replantear el proyecto.

De la Espriella anunció una nueva reunión de su Gobierno para buscar una solución al problema de abastecimiento de agua potable que enfrenta Santa Marta. A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que se reunió con varios ministros para revisar “de manera directa y detallada”.

Luego de este pronunciamiento, el expresidente Gustavo Petro, en su cuenta X, dijo: “¡Jajajaja! ¡Adiós al agua potable para Santa Marta!, dice Abelardo, precisamente ad portas de la megasequía climática”.

El debate vuelve a cobrar fuerza luego de que Abelardo de la Espriella anunciara que este lunes que regresará a Santa Marta en diez días con una nueva propuesta para resolver el problema del agua. El mandatario aseguró que los recursos están garantizados, pero que serán destinados a una alternativa diferente a las desalinizadoras.