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15 sep 2026 Actualizado 13:21

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Magdalena fortalece la atención materno-perinatal para proteger la vida de madres y bebés

La jornada, desarrollada en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche.

La jornada, desarrollada en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche/ Gobernación del Magdalena.

La jornada, desarrollada en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche/ Gobernación del Magdalena.

La jornada, desarrollada en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche/ Gobernación del Magdalena.
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La Secretaría Seccional de Salud, fortaleció las capacidades de médicos, especialistas, profesionales de enfermería y referentes de salud materno-perinatal para brindar una atención a las madres y sus bebés.

La jornada, desarrollada en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, reunió a profesionales de Empresas Sociales del Estado (ESE) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de las subregiones Sur y Centro, quienes participaron en escenarios de simulación teórico-prácticos basados en situaciones reales de atención.

Los ejercicios estuvieron orientados a mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias obstétricas y otros eventos que pueden poner en riesgo la vida de las gestantes y los recién nacidos.

La capacitación abordó la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, el manejo de emergencias obstétricas, planificación familiar y la estrategia ETMI Plus, enfocada en la eliminación de la transmisión maternoinfantil de infecciones priorizadas.

Asimismo, se reforzaron conocimientos para la identificación temprana de factores de riesgo, el diagnóstico y tratamiento oportunos, el seguimiento de las gestantes y la continuidad de la atención de los recién nacidos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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