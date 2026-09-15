Fecode anunció nueva jornada de marchas en Colombia: ¿Cuándo y por qué? Lo último. Imagen de referencia.

Luego de la realización del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, realizado en Bogotá los días 11 y 12 de septiembre, donde participaron más de 1.500 delegados de organizaciones sindicales, sociales, campesinas, étnicas y políticas, se dio a conocer esta convocatoria a marchas.

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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, anunció que las centrales obreras, organizaciones sindicales y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) preparan una movilización nacional en protesta contra las políticas del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Según el líder sindical, las manifestaciones se realizarán el próximo 14 de octubre en las principales ciudades del país.

¿Cuándo se realizarán las marchas?

La movilización se realizará el próximo miércoles 14 de octubre, esta será la antesala para un paro nacional anunciado para los primeros días de noviembre.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, no dio detalles aún de los puntos de concentración o de las ciudades donde se realizarán las marchas.

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¿Por qué se realizarán las marchas?

Estas marchas se dan en el marco de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, en las que habló sobre la creación de un protocolo nacional que permitirá el ingreso de la Policía a las universidades públicas del país durante los actos de vandalismo o disturbios.

“Se consideró que adicionalmente se debe construir el más amplio frente común por la vida”, indicó el presidente de la CUT.

¿Qué dijo el presidente sobre las universidades?

En una alocución del día domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella, anunció nuevas directrices para la actuación de las autoridades frente a protestas y posibles hechos de violencia en las universidades públicas del país.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación para distinguir cuándo se está en protestas o en momentos de violencia”, afirmó De la Espriella.

“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno”, aseguró el presidente.

Ante esta declaración varios sectores de la educación se han manifestado en desacuerdo con lo dicho por el mandatario.

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