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14 sep 2026 Actualizado 02:12

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Política

“Entraré a universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”: De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para actuar ante hechos de violencia en universidades

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas directrices para la actuación de las autoridades frente a protestas y posibles hechos de violencia en las universidades públicas del país.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones para establecer un protocolo nacional de actuación que permita diferenciar entre las manifestaciones pacíficas y aquellas situaciones en las que se presenten hechos violentos.

He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación para distinguir cuándo se está en protestas o en momentos de violencia”, afirmó De la Espriella.

En desarrollo..

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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