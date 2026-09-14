“Entraré a universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”: De la Espriella
El presidente Abelardo de la Espriella anunció un protocolo para actuar ante hechos de violencia en universidades
El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas directrices para la actuación de las autoridades frente a protestas y posibles hechos de violencia en las universidades públicas del país.
El mandatario aseguró que impartió instrucciones para establecer un protocolo nacional de actuación que permita diferenciar entre las manifestaciones pacíficas y aquellas situaciones en las que se presenten hechos violentos.
“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación para distinguir cuándo se está en protestas o en momentos de violencia”, afirmó De la Espriella.
En desarrollo..
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...