“Entraré a universidades públicas para sacar a quienes cometan actos violentos”: De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas directrices para la actuación de las autoridades frente a protestas y posibles hechos de violencia en las universidades públicas del país.

El mandatario aseguró que impartió instrucciones para establecer un protocolo nacional de actuación que permita diferenciar entre las manifestaciones pacíficas y aquellas situaciones en las que se presenten hechos violentos.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación para distinguir cuándo se está en protestas o en momentos de violencia”, afirmó De la Espriella.

En desarrollo..